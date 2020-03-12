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Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики

Шанс отыграться: "Хумо" проведет домашние матчи против "Звезды" в Подмосковье

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (22)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200312/13658779/Shans-otygratsya-Khumo-provedet-domashnie-matchi-protiv-Zvezdy-v-Podmoskove.html

Накануне подопечные Евгения Попихина уступили в первой встрече четвертьфинала Кубка Петрова московской "Звезде".

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Второй и третий матчи серии 1/4 Кубка Петрова ВХЛ между ташкентским "Хумо" и хоккейным клубом "Звезда" пройдут в подмосковном Воскресенске 15 и 16 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Хумо".

Игроки команд встретятся в Ледовом дворце "Подмосковье" имени Николая Эпштейна.

Время начала матчей:

  • 15 марта — в 19.00 по ташкентскому времени (17.00 по московскому);
  • 16 марта — в 20.30 по ташкентскому времени (18.30 по московскому).

Информация о билетах появится позднее.

Первый матч серии 1/4 Кубка Петрова ВХЛ между командами прошел накануне в Москве. "Крылатые" вели в счете, однако не смогли удержать победу, уступив в конце. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу московичей.

Хоккейный матч между командами Humo и Торос
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Болеть, чтобы не заболеть: "Хумо" переносит домашние матчи ВХЛ из Ташкента

Ранее в целях профилактики распространения коронавируса Министерство спорта Узбекистана решило перенести все домашние матчи "Хумо" на нейтральное поле.

Таким образом, фанаты ташкентской команды не смогут помочь своей команде в домашних играх. 

Однако узбекистанцы, проживающие в Москве и Подмосковье, наоборот, получили возможность прийти и поболеть за любимую команду.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (22)
Теги:
матч, Подмосковье, спорт, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо"



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