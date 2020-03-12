Шанс отыграться: "Хумо" проведет домашние матчи против "Звезды" в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Второй и третий матчи серии 1/4 Кубка Петрова ВХЛ между ташкентским "Хумо" и хоккейным клубом "Звезда" пройдут в подмосковном Воскресенске 15 и 16 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ХК "Хумо".

Игроки команд встретятся в Ледовом дворце "Подмосковье" имени Николая Эпштейна.

Время начала матчей:

15 марта — в 19.00 по ташкентскому времени (17.00 по московскому);

16 марта — в 20.30 по ташкентскому времени (18.30 по московскому).

Информация о билетах появится позднее.

Первый матч серии 1/4 Кубка Петрова ВХЛ между командами прошел накануне в Москве. "Крылатые" вели в счете, однако не смогли удержать победу, уступив в конце. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу московичей.

Ранее в целях профилактики распространения коронавируса Министерство спорта Узбекистана решило перенести все домашние матчи "Хумо" на нейтральное поле.

Таким образом, фанаты ташкентской команды не смогут помочь своей команде в домашних играх.

Однако узбекистанцы, проживающие в Москве и Подмосковье, наоборот, получили возможность прийти и поболеть за любимую команду.