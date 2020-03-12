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Второй матч Хумо — Звезда в плей-офф ВХЛ

Дотянулись до "Звезды": "Хумо" сравнял счет в серии 1/4 плей-офф ВХЛ

Пресс-служба ХК "Хумо"
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200312/13659994/Dotyanulis-do-Zvezdy-Khumo-sravnyal-schet-v-serii-14-pley-off-VKhL.html

Во втором гостевом матче четвертьфинала Кубка Петрова ташкентские хоккеисты обыграли московский клуб со счетом 3:2.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Ташкентский "Хумо" во втором поединке очередного раунда плей-офф ВХЛ на выезде обыграл "Звезду" со счетом 3:2. Теперь у соперников равное количество побед - 1:1.

Игра началась для гостей не самым лучшим образом: "крылатые" пропустили в первом периоде. Отыграться удалось во втором отрезке, а затем и реализовать численное большинство и выйти вперед. Поймав кураж, подопечные Евгения Попихина забросили в ворота соперника и третью шайбу, обеспечив себе комфортное преимущество.

Однако концовка для команды из Узбекистана все-равно получилась волнительной. В третьем периоде после очередного удаления в составе "Хумо" хоккеисты "Звезды" сократили отставание в счете - 2:3. Хозяева площадки на последних минутах бросили на штурм ворот гостей, чтобы спасти эту встречу, но результат на табло до финальной сирены не изменился.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В первом матче серии "Хумо", ведя в счете, пропустил две шайбы и уступил 1:2. Следующие две игры пройдут на формально домашней арене "Хумо". Так как в целях профилактики распространения коронавируса поединки в Ташкенте отменены, "крылатым" придется бороться за выход в полуфинал на нейтральном льду. В качестве площадки была выбрана арена в Воскресенске. Матчи пройдут 15 и 16 марта.

По регламенту соревнований в следующий раунд плей-офф пройдет команда, одержавшая четыре победы в серии.




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