Дотянулись до "Звезды": "Хумо" сравнял счет в серии 1/4 плей-офф ВХЛ

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Ташкентский "Хумо" во втором поединке очередного раунда плей-офф ВХЛ на выезде обыграл "Звезду" со счетом 3:2. Теперь у соперников равное количество побед - 1:1.

Игра началась для гостей не самым лучшим образом: "крылатые" пропустили в первом периоде. Отыграться удалось во втором отрезке, а затем и реализовать численное большинство и выйти вперед. Поймав кураж, подопечные Евгения Попихина забросили в ворота соперника и третью шайбу, обеспечив себе комфортное преимущество.

Однако концовка для команды из Узбекистана все-равно получилась волнительной. В третьем периоде после очередного удаления в составе "Хумо" хоккеисты "Звезды" сократили отставание в счете - 2:3. Хозяева площадки на последних минутах бросили на штурм ворот гостей, чтобы спасти эту встречу, но результат на табло до финальной сирены не изменился.

В первом матче серии "Хумо", ведя в счете, пропустил две шайбы и уступил 1:2. Следующие две игры пройдут на формально домашней арене "Хумо". Так как в целях профилактики распространения коронавируса поединки в Ташкенте отменены, "крылатым" придется бороться за выход в полуфинал на нейтральном льду. В качестве площадки была выбрана арена в Воскресенске. Матчи пройдут 15 и 16 марта.

По регламенту соревнований в следующий раунд плей-офф пройдет команда, одержавшая четыре победы в серии.