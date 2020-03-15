Не чувствуя себя как дома: "Хумо" нарушил 30-матчевую традицию в ВХЛ

Ташкентский клуб в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Петрова проиграл московской "Звезде" со счетом 0:2. Впервые за сезон "крылатые" не забили ни одной шайбы на домашней площадке.

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В третьем матче серии плей-офф Высшей хоккейной лиги ташкентский "Хумо" проиграл на номинально домашней арене команде "Звезда" из Москвы со счетом 0:2. Игра проходила в России из-за ограничений на массовые мероприятия в столице Узбекистана.

Помимо "недомашней" площадки "крылатые" не получили и зрительской поддержки - в целях профилактики соревнования проходили при пустых трибунах.

Поединок изначально складывался не в пользу номинальных хозяев. В конце первого периода "Звезда" открыла счет, а у ташкенцев за опасную игру на 10 минут был удален левый нападающий Иван Яценко.

Хозяева во втором отрезке матча не только не смогли отыграться, но и пропустили вторую шайбу.

В конце третьего периода главный тренер "Хумо" Евгений Попихин решил пойти ва-банк и выпустил на площадку шестого полевого игрока вместо голкипера. Однако до финальной сирены счет на табло не изменился — 2:0 в пользу москвичей.

Второй номинальный домашний матч пройдет в подмосковном Воскресенске 16 марта в 20.30 по ташкентскому времени. Сейчас счет в серии 2:1 в пользу "Звезды". Игры проводятся до четырех побед одного из соперников.