Четверых узбекских паралимпийцев отстранили от соревнований за допинг

Нарушение антидопинговых правил происходит каждый раз, когда запрещенное вещество обнаруживается в пробе, независимо от того, намеренно или непреднамеренно спортсмен его использовал.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Четырех узбекских паралимпийцев отстранили за нарушения антидопинговых правил на 4 года, информирует Международный паралимпийский комитет.

"Нарушение антидопинговых правил происходит каждый раз, когда запрещенное вещество обнаруживается в пробе, независимо от того, намеренно или непреднамеренно спортсмен его использовал", - говорится в сообщении.

Результаты допинг-пробы пауэрлифтеров Исмиры Исломовой и Шахзоды Мамадалиевой с чемпионата мира-2018 во Франции показали содержание веществ, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Пауэрлифтер Муслима Нуриддинова также будет отстранена также на четыре года за положительный результат допинг-пробы мирового турнира среди стран Азии и Океании в Японии.

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Параатлетка Камолахон Абдуллаева обвинена в использовании допинга на Параазиатских играх в 2018 году.

Напомним, в феврале узбекистанец Хасанбой Рахимов — борец вольного стиля в весовой категории 125 килограммов, уличен в употреблении запрещенных препаратов и лишен лицензии на Олимпиаду.

Также по итогам допинг-проб от участия в токийской Олимпиаде были отстранены представитель Сирии Бадхи Хутаб и выступающий за Францию Зелимхан Хаджиев. Их результаты на последнем чемпионате мира были аннулированы, а квоты переданы спортсменам с наивысшим рейтингом из Польши, Ирана и Косово.