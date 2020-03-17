Тренер "Хумо" о том, какой "таракан" помешал команде в игре со "Звездой"

Ташкентский хоккейный клуб с крупным счетом уступил "Звезде" в четвертом матче серии плей-офф. По словам наставника команды Евгения Попихина, помимо игровых недочетов, немалую роль в поражении сыграл психологический фактор и общая непростая обстановка.

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Главный тренер ташкентского "Хумо" Евгений Попихин признал, что в четвертом матче плей-офф ВХЛ "Звезда" оказалась на голову сильнее. Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу номинальных гостей, сообщает пресс-служба клуба.

При этом тренер подчеркнул: во втором периоде москвичи были посвежее и понастойчивее, что привело к забитым шайбам. Играть при счете 0:3 уже стало тяжело.

"Перед третьим периодом ребят попросил достойно сыграть до конца. Третий период получился нормальный такой: и движение было, и силовую борьбу вели. Пара моментов было, но не реализовали. Готовимся дальше. Скажу не в оправдание: эта ситуация с коронавирусом сказалась, у многих ребят семьи остались в Ташкенте. Ситуация не простая, и когда у тебя в голове сидит другой таракан, хоккей немного уходит на второй план. Ребятам не так легко концентрироваться на игре. Стараются, но здесь всё не так просто", — подчеркнул Попихин.

По его словам, повлияла на исход матча и травма одного из ключевых игроков ташкентской команды - Ивана Яценко. После того как он покинул площадку, "Хумо" перешел по сути на три звена, что сказалось на скоростях и результативности.

В то же время тренер отметил, что, несмотря на такой результат, в составе "Хумо" пробуют свои силы и новички, например, Константин Гавриленко, которого одноклубники всячески поддерживали на площадке.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "Звезды", а следующий матч должен состояться в Москве 19 марта. Однако из-за карантинных мер пока неизвестно, будет ли продолжен розыгрыш Кубка Петрова.

Ранее Ташкент уже запретил проводить домашние матчи "Хумо" на своем льду. В связи с этим клуб из Узбекистана был вынужден домашние матчи проводить на нейтральной площадке и без зрителей. Обе игры прошли в подмосковном Воскресенске.