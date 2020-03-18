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Хоккеист Жавохир Расулов

Форвард "Хумо" о COVID-19: поначалу смех-смехом, а потом стало невесело

Фото предоставлено Жавохиром Расуловым
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (27)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200318/13708291/Forvard-Khumo-o-COVID-19-ponachalu-smekh-smekhom-a-potom-stalo-neveselo.html

Федерации хоккея России и Узбекистана, а также руководство ВХЛ приняли решение приостановить розыгрыш из-за эпидемии коронавируса. Матчи не будут проводиться как минимум до 24 марта.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Нападающий ХК "Хумо" из Узбекистана Жавохир Расулов, чья команда не смогла после остановки сезона в Высшей хоккейной лиге вернуться в Ташкент из-за распространения коронавируса и последующего введения карантина на территории России, ответил на вопросы Sputnik Узбекистан и рассказал, каково это остаться отрезанным от родных и близких.

Сезон в ВХЛ еще не остановили, а новости о закрытии границ стали появляться. Однако у хоккеистов была надежда, что вернуться назад они успеют.

"Я надеялся на то, что вернусь, срочно нужно было к родным, и все забирать из Ташкента в Самару. После того как объявили, что Россия до 1 мая закрывает границы, очень стало грустно", — признается форвард "Хумо".

По его словам, психологическое давление из-за эпидемиологических новостей стало проявляться лишь во время номинально домашних матчей, которые ташкентцы проводили в Подмосковье.

Хоккейный судья хоккейного матча
© Sputnik / Нина Зотина
Хоккеисты "Хумо" остаются в РФ из-за коронавируса - матчи ВХЛ отложены
"Вирус первые две игры не мешал, но когда перебрались в Воскресенск, стали появляться новости, что Узбекистан закрывается (речь о закрытии границ - Прим. ред.). После этого уже немного было паники, так как семьи остались там. Как их перевозить? Я думаю, что это очень повлияло на результат остальных игр", — признался Расулов.

Стоит добавить, что обе домашних встречи "крылатые" проиграли, не забросив в ворота соперника ни одной шайбы.

Отношение к новостям о коронавирусе у хоккеиста менялось по мере поступления новых сведений со всего света.

"Первое время смех-смехом, а потом что-то не смешно стало. С каждым днем все хуже и хуже, и дошло до того, что отменили многие мероприятия, запретили проводить соревнования", — заключил хоккеист.

Спортсмен отменил поддержку коллег по команде, все ребята подбадривали друг друга и понимали, что сезон не доиграют.

Евгений Попихин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Тренер "Хумо" о том, какой "таракан" помешал команде в игре со "Звездой"
Сейчас Расулов вылетел в Самару к своим родственника, а его семья пока остается в Ташкенте из-за карантинной ситуации. Матчи ВХЛ отложены минимум до 24 марта.

В четвертьфинальной серии Кубка Петрова против московской "Звезды" "Хумо" пока уступает со счетом 1:3. Игры проводятся до четырех побед одного из соперников.

Тема:
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