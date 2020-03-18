Форвард "Хумо" о COVID-19: поначалу смех-смехом, а потом стало невесело

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Нападающий ХК "Хумо" из Узбекистана Жавохир Расулов, чья команда не смогла после остановки сезона в Высшей хоккейной лиге вернуться в Ташкент из-за распространения коронавируса и последующего введения карантина на территории России, ответил на вопросы Sputnik Узбекистан и рассказал, каково это остаться отрезанным от родных и близких.
Сезон в ВХЛ еще не остановили, а новости о закрытии границ стали появляться. Однако у хоккеистов была надежда, что вернуться назад они успеют.
"Я надеялся на то, что вернусь, срочно нужно было к родным, и все забирать из Ташкента в Самару. После того как объявили, что Россия до 1 мая закрывает границы, очень стало грустно", — признается форвард "Хумо".
По его словам, психологическое давление из-за эпидемиологических новостей стало проявляться лишь во время номинально домашних матчей, которые ташкентцы проводили в Подмосковье.
Стоит добавить, что обе домашних встречи "крылатые" проиграли, не забросив в ворота соперника ни одной шайбы.
Отношение к новостям о коронавирусе у хоккеиста менялось по мере поступления новых сведений со всего света.
"Первое время смех-смехом, а потом что-то не смешно стало. С каждым днем все хуже и хуже, и дошло до того, что отменили многие мероприятия, запретили проводить соревнования", — заключил хоккеист.
Спортсмен отменил поддержку коллег по команде, все ребята подбадривали друг друга и понимали, что сезон не доиграют.
В четвертьфинальной серии Кубка Петрова против московской "Звезды" "Хумо" пока уступает со счетом 1:3. Игры проводятся до четырех побед одного из соперников.