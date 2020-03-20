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Жасур Яхшибаев забил два мяча в матче Энергетик-БГУ - БАТЭ

Белорусский Шомуродов: узбекский легионер дважды забил БАТЭ в дебютной игре

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200320/13723589/Belorusskiy-Shomurodov-uzbekskiy-legioner-dvazhdy-zabil-BATE-v-debyutnom-matche.html

Воспитанник ташкентского "Пахтакора" Жасур Яхшибаев ярко стартовал в белорусской футбольной Премьер-лиге. Впервые выйдя в составе клуба "Энергетик-БГУ", он отличился дважды против самого БАТЭ.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Беларуси стартовал футбольный сезон 2020 года. В Премьер-лиге выступают сразу двое узбекистанцев, играющих за команду "Энергетик-БГУ". Один из них — форвард "Пахтакора" Жасур Яхшибаев  прекрасно дебютировал в новом коллективе, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

В первом туре "Энергетик-БГУ" встречался с БАТЭ, обыграв грозного соперника со счетом 3:1. Свою более чем весомую лепту в эту победу внес новичок клуба - Жасур Яхшибаев, еще в первом тайме оформивший дубль.

Главный тренер "Энергетика" Владимир Белявский высоко оценил действия узбекского новобранца.

"Он качественный футболист. У нас были долгие переговоры с ним. У нас есть еще один хороший парень из Узбекистана — он недавно болел. Мы за ними следили. Яхшибаев на слуху у всей Азии. Таких, наверное, в Беларуси и нет", — сказал тренер после игры.
  • Жасур Яхшибаев забил два мяча в матче Энергетик-БГУ - БАТЭ
    Жасур Яхшибаев забил два мяча в матче "Энергетик-БГУ" - БАТЭ
    Ассоциация футбола Узбекистана
  • Жасур Яхшибаев забил два мяча в матче Энергетик-БГУ - БАТЭ
    Жасур Яхшибаев забил два мяча в матче "Энергетик-БГУ" - БАТЭ
    Ассоциация футбола Узбекистана
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Ассоциация футбола Узбекистана
Жасур Яхшибаев забил два мяча в матче "Энергетик-БГУ" - БАТЭ

В том же матче дебютировал и второй легионер из Узбекистана — Шахбоз Умаров, вышедший на поле в концовке встречи.




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