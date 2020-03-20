Торжественная церемония прошла на стадионе "Панатинаикос" в Афинах, однако из-за пандемии коронавируса процедура передачи огня состоялась практически без свидетелей.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В Греции состоялась передача олимпийского огня оргкомитету Игр-2020 в Токио, сообщает НОК Узбекистана.

Торжественная церемония прошла на стадионе "Панатинаикос" в Афинах, однако из-за пандемии коронавируса процедура передачи огня состоялась практически без свидетелей.

НОК/PHILIP FONG В Греции состоялась передача олимпийского огня - фото

Изначально планировалось, что церемония передачи огня станет театральным шоу с участием 55 артистов, также на ней должна была присутствовать и новый президент Греции Катерина Сакелларопулу.

Греческие спортсмены — прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди и гимнаст Элефтериос Петрунис, победившие на Играх 2016 года в Рио, зажгли эстафетный факел от алтаря на арене.

НОК В Греции состоялась передача олимпийского огня - фото

Кроме них, в церемонии участвовали две жрицы. Они после короткой эстафеты передали огонь президенту Олимпийского комитета Греции и члену МОК Спиросу Капралосу, а тот — представителю оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

"Впервые мы прервали эстафету из-за опасений за здоровье людей. Но олимпийский огонь остается тем посланием, каким должен быть. К сожалению, передача олимпийского огня не может пройти так, как положено. НОК Греции передает огонь Японии с чувством солидарности и дружбы. Я желаю, чтобы эстафета олимпийского огня в вашей стране дала радость и надежду всем. Удачи вам", — сказал Спирос Капралос.

Напомним, что в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что намерены провести летние Олимпийские игры, как и планировалось, несмотря на эпидемию коронавируса.

МОК подтвердил намерение провести Олимпиаду в срок, несмотря на коронавирус >>

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Будут разыграны 339 комплектов наград. И это, к слову, на 33 больше, чем было в 2016 году в Рио-де-Жанейро.