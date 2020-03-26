Спортсмены в Узбекистане приостановили сборы после переноса Олимпиады

До определения дат лицензионных соревнований по отбору на Игры представители Узбекистана будут заниматься на основе индивидуального плана.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Участники национальных команд Узбекистана приостановили учебные сборы по подготовке к участию и отбору на Олимпиаду-2020 в Токио после переноса соревнований из-за распространения нового коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе НОК страны.

"После принятия заключительного решения Международным олимпийским комитетом о проведении Олимпиады в 2021 году с 25 марта официально временно приостановлены все учебные сборы, проводимые для членов национальных сборных команд Узбекистана по олимпийским видам спорта", — говорится в публикации на сайте комитета.

До определения дат лицензионных соревнований по отбору на Игры спортсмены будут заниматься на основе индивидуального плана. Кроме того, запланированы занятия в режиме онлайн. Контролировать процесс будут представители созданного Министерством физической культуры и спорта и Национальным олимпийским комитетом оперативного штаба.

По данным НОК, лицензии на Игры в Токио завоевал 21 спортсмен из Узбекистана. Среди них - чемпионка Олимпиады 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, а также ранее выступавшие за Россию трехкратный призер игр велогонщица Ольга Забелинская, пятиборцы Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова.

Напомним, Международный олимпийский комитет сообщил о решении отложить Игры в Токио до лета 2021 года из-за коронавируса. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире COVID-19 инфицированы уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

В Узбекистане, по последним данным, выявлено 65 случаев заражения. Еще более 20 тысяч человек находятся на профилактическом карантине. Часть из них — в больницах, остальные — дома на самоизоляции.