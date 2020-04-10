15:16 10 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Дуэль взглядов: Хабиб Нурмагомедов (слева) и Тони Фергюсон (справа)

Турнир UFC 249 не состоится 18 апреля

Instagram / ufc
Спорт
Получить короткую ссылку
56 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200410/13892498/Turnir-UFC-249-ne-sostoitsya-18-aprelya.html

Уайт призвал бойцов, у которых заключены контракты с UFC, не переживать за финансовую сторону вопроса, пообещав, что их поединки состоятся.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Турнир бойцовского чемпионата UFC 249 не состоится 18 апреля, сообщает Р-Спорт со ссылкой на главу UFC Дэйна Уайт.

"С самого начала мы боролись за то, чтобы организовать турнир. Сегодня мы получили звонок от руководства ESPN, нас попросили отступить и не проводить турнир в следующую субботу", - сказал Уайт в интервью ESPN.

Он также призвал бойцов, у которых заключены контракты с UFC, не переживать за финансовую сторону вопроса, пообещав, что их поединки состоятся.

Напомним, изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке и с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Но все переигралось из-за ситуации с коронавирусом. Площадку в США отменили, а Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

Глава UFC арендует частный остров для боев >>

Также вчера стало известно, что для проведения международного турнира UFC 249 будет арендован частный остров. Уайт заявил, что это делается из-за невозможности проведения турнира в США и в большинстве других стран шоу.

Теги:
Спортсмен, бои, спорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последствия снегопада в Ташкенте
Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода
Как мигранты из Узбекистана спасали стариков из огня
Крики, все в дыму, света нет: узбекистанцы о спасении стариков — видео
Чем заняться на карантине
Саморазвитие в самоизоляции: как провести карантин с пользой

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться