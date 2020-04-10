Турнир UFC 249 не состоится 18 апреля

Уайт призвал бойцов, у которых заключены контракты с UFC, не переживать за финансовую сторону вопроса, пообещав, что их поединки состоятся.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Турнир бойцовского чемпионата UFC 249 не состоится 18 апреля, сообщает Р-Спорт со ссылкой на главу UFC Дэйна Уайт.

"С самого начала мы боролись за то, чтобы организовать турнир. Сегодня мы получили звонок от руководства ESPN, нас попросили отступить и не проводить турнир в следующую субботу", - сказал Уайт в интервью ESPN.

Он также призвал бойцов, у которых заключены контракты с UFC, не переживать за финансовую сторону вопроса, пообещав, что их поединки состоятся.

Напомним, изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке и с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Но все переигралось из-за ситуации с коронавирусом. Площадку в США отменили, а Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

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Также вчера стало известно, что для проведения международного турнира UFC 249 будет арендован частный остров. Уайт заявил, что это делается из-за невозможности проведения турнира в США и в большинстве других стран шоу.