Погребняк: игроку из Узбекистана прямой путь в азиатский футбол 

Российский нападающий Кирилл Погребняк в прошлом году уехал из Калининграда в шведский "Фалькенберг", а этот год начал в рядах ташкентского "Локомотива".

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik, Максим Огненный. О жизни вдали от семьи, которая осталась в Москве, о финансовых проблемах футбольных клубов Узбекистана, а также о принципиальных особенностях шведского менталитета игрок честно рассказал в интервью нашему агентству.

С семьей постоянно на связи

— Кирилл, вы находитесь в Ташкенте уже четыре месяца. По сравнению со Швецией, где вы играли до этого, Узбекистан можно назвать другой планетой?

— Разница очень большая. Понятно, что везде свои плюсы и минусы, но в плане технологий Швеция далеко ушла вперед от Узбекистана, поэтому их даже некорректно сравнивать. Допустим, там такси приезжает "Тесла" или "Мерседес", а тут об этом, наверное, люди вообще не знают.

— Как приняла вас команда, быстро нашли общий язык с партнерами?

— Команда приняла хорошо, почти все говорят по-русски. В Узбекистане русский все знают, поэтому проблем с адаптацией не было.

— Общаетесь с кем-то из россиян в Узбекистане?

— С Павлом Голышевым сейчас на связи, мы с ним в Томске вместе играли, хорошо друг друга знаем. А так, в принципе, ни с кем больше.

— К местной кухне успели привыкнуть?

— Местная кухня нравится, вкусная, но не для спортсмена, очень жирная.

— В вашем чемпионате тоже сейчас пауза в связи с распространением коронавируса?

— У нас в чемпионате пауза, не знаю до какого числа, пока не говорят, слухи ходят разные. Мы сейчас стараемся поддерживать себя в форме, пока еще можно выходить на улицу, поэтому бегаем, занимаемся индивидуально

— Что сами думаете про вирус?

— Я не знаю, как к нему относиться. Вирус, и вирус. Наверное, нужно выполнять то, что говорит нам правительство. Всей правды мы не знаем и не узнаем. Я думаю, если каждый будет не выходить из дома, то и вирус быстрее пройдет, и мы быстрее выйдем из своих домов.

— Ваши близкие и родные из Москвы сообщают вам о новостях с эпидемией в России?

— С семьей постоянно на связи. Я здесь в Узбекистане, а вся семья, жена в Москве. На самом деле, в Москве только начали ужесточать меры. Потому что в Узбекистане ситуация развивается быстрее на недели две-три вперед. У нас тут ввели пропуска, а в Москве спустя две-три недели ввели. Здесь все жестко, штрафы за несоблюдение карантина.

Сейчас у всех проблемы с зарплатами

— Из России вы отправились в Швецию, но были и другие варианты продолжения карьеры?

- Да, я ездил на просмотр в Казахстан. Но там свои причины были, почему я туда не попал, не футбольные причины. Как в Беларуси, так и в Казахстане. А в Швецию как раз и попал, потому что там смотрят на футбольные и человеческие качества, и их не интересуют другие вещи. Если им это понравилось, ты будешь играть в команде. Конечно, это подкупает в Европе.

— Что можете сказать об уровнях чемпионатов ФНЛ, Швеции и Узбекистана?

— Про уровень в Узбекистане сказать ничего не могу, пока провел только три игры, но уровень явно неплохой. В ФНЛ много борьбы по сравнению со Швецией, где стараются играть в футбол, всё через пас, не боятся ошибок, у них менталитет другой.

— Не так давно главный тренер "Бунедкора" заявил, что футболистам клуба уже несколько месяцев не платят зарплату. Это стандартная ситуация для Узбекистана?

— Россия и Узбекистан похожие страны в плане финансов, тут обычная ситуация, что могут не платить два-три месяца, как и в России, в принципе. Конечно, это ненормально, но что поделаешь. Сейчас у всех проблемы с зарплатами.

Я немножко отвык от этого, потому что, играя в Швеции, если зарплату задерживают хотя бы на один день, футболисты сразу начинают капризничать и задавать вопросы.

— Выступая в чемпионате Узбекистана, есть шанс попасться на глаза скаутам европейских клубов?

— На самом деле, тяжело попасть отсюда на глаза к европейским скаутам. Только если команда играет в Азиатской лиге чемпионов. И то, там больше смотрят на тебя из Азии. Здесь все же путь в азиатский футбол.

Конечно, отсюда можно выбраться в европейские команды, но должно исходить большое желание от футболиста. Если у футболиста есть предложение из Европы, то у него сто процентов есть предложения и из Азии.

Я заметил, что отсюда мало ребят уезжают в Европу. Это связано с тем, что в Азии предлагают намного больше денег нежели в Европе. Футболисты не хотят ехать на маленькие зарплаты, что я считаю неправильным. Европейский футбол – это номер один, поэтому надо стремиться туда попасть.

— Пока ваше будущее связано только с "Локомотивом"?

— Да, о других командах я пока не думаю. Сейчас не до этого, думать надо о другом совсем.

Непонятно, когда это закончится

— Как давно не были в Москве?

— Дома пока не был три месяца из-за карантина. Не часто бываю дома, в декабре и летом, когда пауза в чемпионате.

— Кто-то успел из родных навестить вас в Ташкенте?

— Не навещали, и не знаю, навестят ли. Ждут домой, там мы встречаемся все вместе. В настоящее время нахожусь дома в Узбекистане.

У меня тут парк недалеко, можно выйти из дома, побегать. Держу себя в тонусе, потому что уже привык так. Да и нужно. Потому что, когда начнется чемпионат никто не знает. Это может произойти завтра, а может через полгода. А за полгода можно стать бочонком.

— Тяжело находиться вдали от близких, без понимания того, когда это всё закончится?

— Это нелегко, тут надо понимать, что мы и сделать ничего особо не можем. И я здесь застрял, и границы закрыты, приехать нельзя. Такая, необычная ситуация.

Нелегко, но, чем чаще будешь об этом думать, тем будет тяжелее. Поэтому я стараюсь об этом не думать. Надо быть на позитиве и просто продолжать тренироваться спокойно. Занимать себя какими-то делами и ждать, когда это все закончится. Я английский учу, например.

А так, не буду скрывать, были такие эпизоды. Ты находишься в своем ритме, что-то делаешь, тренируешься. А в голову лезут мысли, что это же может быть и два, и три месяца, и непонятно, когда это закончится. И ты просто устаешь сидеть дома один. И вот как только это приходит в голову, у тебя начинается стресс. Самое главное это пресекать.