Погребняк: игроку из Узбекистана прямой путь в азиатский футбол 

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik, Максим Огненный. О жизни вдали от семьи, которая осталась в Москве, о финансовых проблемах футбольных клубов Узбекистана, а также о принципиальных особенностях шведского менталитета игрок честно рассказал в интервью нашему агентству.
С семьей постоянно на связи
— Кирилл, вы находитесь в Ташкенте уже четыре месяца. По сравнению со Швецией, где вы играли до этого, Узбекистан можно назвать другой планетой?
— Разница очень большая. Понятно, что везде свои плюсы и минусы, но в плане технологий Швеция далеко ушла вперед от Узбекистана, поэтому их даже некорректно сравнивать. Допустим, там такси приезжает "Тесла" или "Мерседес", а тут об этом, наверное, люди вообще не знают.
— Как приняла вас команда, быстро нашли общий язык с партнерами?
— Общаетесь с кем-то из россиян в Узбекистане?
— С Павлом Голышевым сейчас на связи, мы с ним в Томске вместе играли, хорошо друг друга знаем. А так, в принципе, ни с кем больше.
— К местной кухне успели привыкнуть?
— Местная кухня нравится, вкусная, но не для спортсмена, очень жирная.
— В вашем чемпионате тоже сейчас пауза в связи с распространением коронавируса?
— У нас в чемпионате пауза, не знаю до какого числа, пока не говорят, слухи ходят разные. Мы сейчас стараемся поддерживать себя в форме, пока еще можно выходить на улицу, поэтому бегаем, занимаемся индивидуально
— Что сами думаете про вирус?
— Ваши близкие и родные из Москвы сообщают вам о новостях с эпидемией в России?
— С семьей постоянно на связи. Я здесь в Узбекистане, а вся семья, жена в Москве. На самом деле, в Москве только начали ужесточать меры. Потому что в Узбекистане ситуация развивается быстрее на недели две-три вперед. У нас тут ввели пропуска, а в Москве спустя две-три недели ввели. Здесь все жестко, штрафы за несоблюдение карантина.
Сейчас у всех проблемы с зарплатами
— Из России вы отправились в Швецию, но были и другие варианты продолжения карьеры?
- Да, я ездил на просмотр в Казахстан. Но там свои причины были, почему я туда не попал, не футбольные причины. Как в Беларуси, так и в Казахстане. А в Швецию как раз и попал, потому что там смотрят на футбольные и человеческие качества, и их не интересуют другие вещи. Если им это понравилось, ты будешь играть в команде. Конечно, это подкупает в Европе.
— Что можете сказать об уровнях чемпионатов ФНЛ, Швеции и Узбекистана?
— Не так давно главный тренер "Бунедкора" заявил, что футболистам клуба уже несколько месяцев не платят зарплату. Это стандартная ситуация для Узбекистана?
— Россия и Узбекистан похожие страны в плане финансов, тут обычная ситуация, что могут не платить два-три месяца, как и в России, в принципе. Конечно, это ненормально, но что поделаешь. Сейчас у всех проблемы с зарплатами.
Я немножко отвык от этого, потому что, играя в Швеции, если зарплату задерживают хотя бы на один день, футболисты сразу начинают капризничать и задавать вопросы.
— Выступая в чемпионате Узбекистана, есть шанс попасться на глаза скаутам европейских клубов?
Конечно, отсюда можно выбраться в европейские команды, но должно исходить большое желание от футболиста. Если у футболиста есть предложение из Европы, то у него сто процентов есть предложения и из Азии.
Я заметил, что отсюда мало ребят уезжают в Европу. Это связано с тем, что в Азии предлагают намного больше денег нежели в Европе. Футболисты не хотят ехать на маленькие зарплаты, что я считаю неправильным. Европейский футбол – это номер один, поэтому надо стремиться туда попасть.
— Пока ваше будущее связано только с "Локомотивом"?
— Да, о других командах я пока не думаю. Сейчас не до этого, думать надо о другом совсем.
Непонятно, когда это закончится
— Как давно не были в Москве?
— Кто-то успел из родных навестить вас в Ташкенте?
— Не навещали, и не знаю, навестят ли. Ждут домой, там мы встречаемся все вместе. В настоящее время нахожусь дома в Узбекистане.
У меня тут парк недалеко, можно выйти из дома, побегать. Держу себя в тонусе, потому что уже привык так. Да и нужно. Потому что, когда начнется чемпионат никто не знает. Это может произойти завтра, а может через полгода. А за полгода можно стать бочонком.
— Тяжело находиться вдали от близких, без понимания того, когда это всё закончится?
— Это нелегко, тут надо понимать, что мы и сделать ничего особо не можем. И я здесь застрял, и границы закрыты, приехать нельзя. Такая, необычная ситуация.
А так, не буду скрывать, были такие эпизоды. Ты находишься в своем ритме, что-то делаешь, тренируешься. А в голову лезут мысли, что это же может быть и два, и три месяца, и непонятно, когда это закончится. И ты просто устаешь сидеть дома один. И вот как только это приходит в голову, у тебя начинается стресс. Самое главное это пресекать.