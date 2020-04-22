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Майами, Флорида

Бою — быть: турнир UFC 249 состоится 9 мая во Флориде

© Sputnik / Г. Васильев
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200422/13978842/Boyu--byt-turnir-UFC-249-sostoitsya-9-maya-vo-Floride.html

Турнир UFC 249 должен был пройти в Бруклине 18 апреля. Главным поединком соревнования был анонсирован бой за титул чемпиона в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Турнир бойцовского чемпионата UFC 249 состоится 9 мая. Его было решено провести во Флориде. 

Об этом сообщает MMA Figthing со ссылкой на источники в руководстве лиги. 

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором
AP Photo/John Locher
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Точное место проведения боя пока неизвестно. 

Изначально турнир должен был пройти в Бруклине (США) 18 апреля, в нем должен был принять участие российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Его соперником должен был стать Тони Фергюсон.

Однако все переигралось из-за ситуации с коронавирусом: площадку отменили, а Нурмагомедов заявил, что находится на самоизоляции и не сможет поучаствовать в поединке.

Позднее вместо него был назначен Джастин Гэйджи, но бой было решено отложить. 

Если турнир 9 мая все же состоится, то его главным событием станет поединок между Фергюсоном и Гэйджи. 

Теги:
Спортсмен, бои, спорт



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