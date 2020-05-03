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Руслан Нурудинов/Польша-2013

Нурудинов рассказал о том, как запрещенное вещество попало в его организм

Из личного архива Руслана Нурудинова
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200503/14046209/Nurudinov-rasskazal-o-tom-kak-zapreschennoe-veschestvo-popalo-v-ego-organizm.html

Запрещенное вещество могло попасть в его организм в составе различных БАДов или спортивного питания, которые употреблял спортсмен для поддержания физической формы задолго до 2012 года.

ТАШКЕНТ, 3 мая - Sputnik. Руслан Нурудинов прокомментировал редакции Sputnik Узбекистан решение спортивного арбитражного суда о своей дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил.

Узбекский тяжелоатлет Руслан Нурудинов
GOH Chai Hin / AFP
CAS уличил тяжелоатлета Нурудинова в применении допинга

Напомним, при повторной проверке допинг-проб тяжелоатлета, взятых перед Олимпиадой 2012 года в Лондоне, было обнаружено стероидное андрогенное вещество туринабол, запрещенное к употреблению.

Судебный процесс начался в декабре 2018 года, с этого времени спортсмен не мог выступать на соревнованиях международного уровня, запрет продлится два года – до декабря 2020-го.

По словам Нурудинова, запрещенное вещество могло попасть в его организм в составе различных БАДов или спортивного питания, которые он употреблял для поддержания физической формы задолго до 2012 года, ведь туринабол может оставаться в организме в течение 5 лет.

Такова была позиция защиты на суде, но несмотря на эти доводы спортивный арбитражной суд признал атлета виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил его достижений на лондонской олимпиаде 2012 года, где узбекистанец в составе сборной занял четвертое место.

"Золото Рио-2016, - отметил Руслан Нурудинов, - остается при мне".

Сейчас спортсмен находится дома, соблюдая правила самоизоляции.

Участвовать в международных турнирах запрещено до 17 декабря 2020 года, поэтому тяжелоатлет готовится к ближайшим стартам за Кубок Катара по тяжелой атлетике, который состоится в Дохе в конце декабря 2020 года, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

Теги:
дисквалификация, допинг-пробы, допинг, Спортсмен, Федерация по тяжелой атлетике Узбекистана, Тяжелая атлетика



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