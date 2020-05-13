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Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье

Глава UFC сообщил, когда и где может состояться бой Нурмагомедова и Гэтжи

REUTERS/Christopher Pike
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200513/14124712/Glava-UFC-soobschil-kogda-i-gde-mozhet-sostoyatsya-boy-Nurmagomedova-i-Getzhi.html

Американец Гэтжи на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) нокаутировал в пятом раунде соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе, а также получил право встретиться с Нурмагомедовым.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Поединок между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем этого титула Джастином Гэтжи может пройти на "Острове боев". 

Сначала он заявил, что бой может состояться уже этим летом, если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится. Возможной датой называлась середина июня.

Однако позднее он объявил об отказе Нурмагомедова драться с Гэтжи летом. Теперь разговор идет о сентябре.

"Я разговаривал с Хабибом. Он сказал мне, что будет готов биться в сентябре. Я знаю, что он сам говорил про лето. Мы обменивались сообщениями, и мне показалось, что Хабиб готов к этому. Но он все же сказал про сентябрь. Я хочу провести этот поединок на "Острове боев". И я вам все еще не раскрою его точное место положения", - отметил Уайт, его слова приводит портал Sportsnet.

Напомним: недавний поединок UFC 249, прошедший 9 мая, завершился нокаутом Фергюсона — Гэтжи получил звание временного чемпиона организации. Следующим его соперником станет Нурмагомедов.

Теги:
спорт, Хабиб Нурмагомедов



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