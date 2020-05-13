Глава UFC сообщил, когда и где может состояться бой Нурмагомедова и Гэтжи

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Поединок между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и временным обладателем этого титула Джастином Гэтжи может пройти на "Острове боев".
Сначала он заявил, что бой может состояться уже этим летом, если эпидемиологическая ситуация в мире улучшится. Возможной датой называлась середина июня.
Однако позднее он объявил об отказе Нурмагомедова драться с Гэтжи летом. Теперь разговор идет о сентябре.
"Я разговаривал с Хабибом. Он сказал мне, что будет готов биться в сентябре. Я знаю, что он сам говорил про лето. Мы обменивались сообщениями, и мне показалось, что Хабиб готов к этому. Но он все же сказал про сентябрь. Я хочу провести этот поединок на "Острове боев". И я вам все еще не раскрою его точное место положения", - отметил Уайт, его слова приводит портал Sportsnet.
Напомним: недавний поединок UFC 249, прошедший 9 мая, завершился нокаутом Фергюсона — Гэтжи получил звание временного чемпиона организации. Следующим его соперником станет Нурмагомедов.