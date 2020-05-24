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Жасур Яхшибоев

Яхшибоев вновь возглавил список лучших бомбардиров Беларуси

ФК "Энергетик - БГУ"
Спорт
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10020
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200524/14202316/Yakhshiboev-vnov-vozglavil-spisok-luchshikh-bombardirov-Belarusi.html

Джасур Яхшибоев снова стал первым по числу забитых мячей в чемпионате Беларуси по футболу. Благодаря ему команда "Энергетик-БГУ" поднялась в турнирной таблице.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Легионер "Энергетика-БГУ" узбекский форвард Джасур Яхшибоев снова лучший бомбардир белорусского чемпионата, забив 7 голов.

Накануне минчане вырвали победу у "Ислочи" со счетом 2:1 в очередном матче 10-го тура чемпионата Беларуси. Счет открыл Яхшибоев, реализовав пенальти на 15 минуте.

Соперник вскоре отыграл один мяч, однако на второй компенсированной минуте "Энергетик-БГУ" смог обеспечить себе еще один гол и одержать победу.

Теперь клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, а Джасур Яхшибоев в очередной раз возглавляет список самых результативных игроков лиги.

Теги:
Узбекистан, Беларусь, футбол, Жасурбек Яхшибоев



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