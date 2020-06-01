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Samarkand Half marathon

Онлайн-забег Samarkand Half Marathon: началась регистрация участников

Пресс-служба/EK.ZYKOVA
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200601/14260643/Onlayn-zabeg-Samarkand-Half-Marathon--nachalas-registratsiya-uchastnikov.html

Всего лишь нужно загрузить GPS-трек с любого фитнес-приложения на сайте полумарафона и подтвердить свое участие.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Сегодня, 1 июня, объявлена регистрация на благотворительный онлайн-забег, сообщает "Афиша.уз".

"Принять участие может любой желающий до конца лета 2020 года. Для этого нужно выбрать одну из трех дистанций, зарегистрироваться на сайте Samarkand Half Marathon и оплатить свое участие", - говорится в информации.

Пробежать дистанцию можно в любое удобное время и в любом удобном месте, но обязательно нужно подтвердить факт пробежки.

Что для этого необходимо: загрузить GPS-трек с любого фитнес-приложения на сайте полумарафона. Это может сделать каждый до конца лета 2020 года.

Все участники забега получат памятную медаль участника.

Напомним, в Самарканде 1 ноября состоится Международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon. 

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В прошлом, 2019-м, году в полумарафоне приняли участие как опытные, так и начинающие бегуны из 25 стран мира, для которых были предусмотрены три дистанции: 21 км, 10 км и 2 км.

Для забега был выбран маршрут, который позволил участникам забега увидеть все основные достопримечательности Самарканда.

Теги:
Регистрация, онлайн, Карантин, забег, бег, Спортсмен, спорт, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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