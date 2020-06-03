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Футбольные клубы Узбекистана разместят снимки болельщиков на трибунах

Футбольные клубы Узбекистана разместят снимки болельщиков на трибунах

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200603/14282592/Futbolnye-kluby-Uzbekistana-razmestyat-snimki-bolelschikov-na-tribunakh.html

"Бунёдкор" и "Насаф" объявили о запуске акции для фанатов, которые не смогут посещать матчи своих команд из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Несколько футбольных клубов Узбекистана разместят фотографии болельщиков на трибунах вместо живых людей, сообщает пресс-служба.

Известно, что это произойдет во время матчей Суперлиги, очередной тур которой стартует 13 июня.

Футбольные клубы Узбекистана разместят снимки болельщиков на трибунах
Telegram-канал
Футбольные клубы Узбекистана разместят снимки болельщиков на трибунах

В частности, пресс-службы "Бунёдкора" и "Насафа" объявили о запуске акции для фанатов, которые не смогут посещать матчи своих команд из-за пандемии коронавируса.

"Болельщикам предложили прислать свои фотографии, которые будут размещены на трибунах стадионов во время домашних матчей после возобновления сезона", - говорится в сообщении.

Напомним, vатчи чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, болельщики, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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