"Бунёдкор" и "Насаф" объявили о запуске акции для фанатов, которые не смогут посещать матчи своих команд из-за пандемии коронавируса.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. Несколько футбольных клубов Узбекистана разместят фотографии болельщиков на трибунах вместо живых людей, сообщает пресс-служба.

Известно, что это произойдет во время матчей Суперлиги, очередной тур которой стартует 13 июня.

Telegram-канал Футбольные клубы Узбекистана разместят снимки болельщиков на трибунах

В частности, пресс-службы "Бунёдкора" и "Насафа" объявили о запуске акции для фанатов, которые не смогут посещать матчи своих команд из-за пандемии коронавируса.

"Болельщикам предложили прислать свои фотографии, которые будут размещены на трибунах стадионов во время домашних матчей после возобновления сезона", - говорится в сообщении.

Напомним, vатчи чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19.