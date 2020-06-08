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Сборная Узбекистана U-19 продолжает подготовку к чемпионату Азии

ЧА по футболу U-19 может пройти в Узбекистане в ранее запланированные сроки

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200608/14307551/ChA-po-futbolu-U-19-mozhet-proyti-v-Uzbekistane-v-ranee-zaplanirovannye-sroki.html

Молодежная сборная республики уже возобновила подготовку к соревнованиям. Тренировки проходят на спортивной базе "Чигатай" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Жеребьевка чемпионата Азии для юношей до 19 лет, который пройдет в Узбекистане, состоится 18 июня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре. Об этом сообщили в пресс-службе АФУ.

Ожидается, что соревнования пройдут в Ташкенте, Алмалыке и Намангане в ранее запланированные сроки — с 14 по 31 октября 2020 года, отмечается в публикации.

"Молодежная сборная Узбекистана под руководством тренера Тимура Кападзе в качестве хозяйки турнира расположится в первой корзине жеребьевки. В первую корзину также войдут представители Саудовской Аравии, Южной Кореи и Катара", — рассказали в пресс-службе.

Во вторую корзину попали Япония, Таджикистан, Австралия, Индонезия, в третью — Малайзия, Ирак, Вьетнам, Камбоджа, в четвертую — Иран, Йемен, Бахрейн и Лаос.

Четыре команды, которые выйдут в полуфинал турнира, будут претендовать на участие в молодежном чемпионате мира 2021 года в Индонезии. Если индонезийцы дойдут до четвертьфинала, то между командами, которые проиграли в четвертьфинале за пятое место, пройдут матчи плей-офф.

Ранее в АФУ рассказали, что сборная Узбекистана U-19 возобновила подготовку к чемпионату Азии после небольшого перерыва. До 15 июня команда продолжит тренировочный процесс на спортивной базе "Чигатай" в Ташкенте.

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Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана U-19 продолжает подготовку к чемпионату Азии
Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, футбол, спорт



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