ЧА по футболу U-19 может пройти в Узбекистане в ранее запланированные сроки

Молодежная сборная республики уже возобновила подготовку к соревнованиям. Тренировки проходят на спортивной базе "Чигатай" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Жеребьевка чемпионата Азии для юношей до 19 лет, который пройдет в Узбекистане, состоится 18 июня в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации в Куала-Лумпуре. Об этом сообщили в пресс-службе АФУ.

Ожидается, что соревнования пройдут в Ташкенте, Алмалыке и Намангане в ранее запланированные сроки — с 14 по 31 октября 2020 года, отмечается в публикации.

"Молодежная сборная Узбекистана под руководством тренера Тимура Кападзе в качестве хозяйки турнира расположится в первой корзине жеребьевки. В первую корзину также войдут представители Саудовской Аравии, Южной Кореи и Катара", — рассказали в пресс-службе.

Во вторую корзину попали Япония, Таджикистан, Австралия, Индонезия, в третью — Малайзия, Ирак, Вьетнам, Камбоджа, в четвертую — Иран, Йемен, Бахрейн и Лаос.

Четыре команды, которые выйдут в полуфинал турнира, будут претендовать на участие в молодежном чемпионате мира 2021 года в Индонезии. Если индонезийцы дойдут до четвертьфинала, то между командами, которые проиграли в четвертьфинале за пятое место, пройдут матчи плей-офф.

Ранее в АФУ рассказали, что сборная Узбекистана U-19 возобновила подготовку к чемпионату Азии после небольшого перерыва. До 15 июня команда продолжит тренировочный процесс на спортивной базе "Чигатай" в Ташкенте.