Второй узбекский боец подписал контракт с UFC

Заррух Адашев - родился в Самарканде, занимался рукопашным боем в своем городе под руководством Икрома Джалилова и занимал первые места в областных и республиканских соревнованиях.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Уже второй узбекский боец Заррух Адашев подписал контракт с UFC, сообщает Olamsport.

"13 июня второй узбекский боец Заррух Адашев проведет первый бой в UFC fight night 172 в Лас-Вегасе против американца Тайсона Нэма", - говорится в сообщении.

Заррух Адашев - родился в Самарканде, занимался рукопашным боем в своем городе под руководством Икрома Джалилова и занимал первые места в областных и республиканских соревнованиях.

В 2012 году эмигрировал в США со своим старшим братом и начал занимать кикбоксингом в зале Lion Fights.

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В 2015 году дебютировал в смешанных единоборствах в организации ROC. В 2018 году перешел в Bellator. Последний раз Адашев выходил в октагон в октябре прошлого года, когда победил американца Тевина Дайса.

Напомним, в середине сентября Махмуд Мурадов подписал контракт с UFC, став первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.