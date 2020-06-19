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Спортивный Узбекистан: Федерация хоккея запускает онлайн-тренировки

© AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200619/14372757/Sportivnyy-Uzbekistan-Federatsiya-khokkeya-zapuskaet-onlayn-trenirovki.html

Каждую неделю ФХУ будет публиковать в Telegram-канале комплекс упражнений, который включает разминку, упражнения на координацию, общую физическую подготовку и растяжку.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Федерация хоккея Узбекистана помогает тем жителям страны, кто устал сидеть на карантине: теперь каждый сможет в домашних условиях заняться лучшими тренировками.

Каждую неделю ФХУ будет публиковать в Telegram-канале комплекс упражнений, который включает разминку, упражнения на координацию, общую физическую подготовку и растяжку. В видеоинструкции подробно описаны правила выполнения упражнения, длительность и количество повторений.

"Все упражнения, предложенные в роликах, разработаны тренерами Федерации хоккея Узбекистана с учетом вашей спортивной подготовки. Они направлены на поддержание формы и ее улучшение, а также развитие профессиональных навыков", – говорится в сообщении.

Напомним, все упражнения необходимо выполнять осторожно во избежание травмы.

Теги:
тренировка, хоккей, спорт, Узбекистан, Узбекистан



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