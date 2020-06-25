Чемпионат Узбекистана по бодибилдингу пройдет в закрытом режиме

Предварительная регистрация будет проходить в спортклубе Proform с 6 по 8 августа с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт, ID-карту (при наличии) и оплатить членский взнос.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Чемпионат Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу пройдет в закрытом режиме, сообщает пресс-служба.

"Предварительная регистрация будет проходить в спортклубе Proform с 6 по 8 августа с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт, ID-карту (при наличии) и оплатить членский взнос в размере 30 000 сумов", - говорится в информации.

К соревнованиям будут допущены только участники, прошедшие предварительную регистрацию.

Девятого августа в фитнес-клубе Proform состоятся отборочные соревнования и финал. Отборочные соревнования будут проходить по категориям, строго в пределах указанного времени для каждой категории.

Идеальные формы и много загара: чемпионат Азии по бодибилдингу >>

Финал пройдет по схеме, где каждой категории будет отпущено по 30 минут на подготовку.