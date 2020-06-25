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Чемпионат Узбекистана по бодибилдингу пройдет в закрытом режиме

© Sputnik / Aleksander Kryazhev
Спорт
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200625/14410487/Chempionat-Uzbekistana-po-bodibildingu-proydet-v-zakrytom-rezhime.html

Предварительная регистрация будет проходить в спортклубе Proform с 6 по 8 августа с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт, ID-карту (при наличии) и оплатить членский взнос.

ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. Чемпионат Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу пройдет в закрытом режиме, сообщает пресс-служба.

"Предварительная регистрация будет проходить в спортклубе Proform с 6 по 8 августа с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт, ID-карту (при наличии) и оплатить членский взнос в размере 30 000 сумов", - говорится в информации.

К соревнованиям будут допущены только участники, прошедшие предварительную регистрацию. 

Девятого августа в фитнес-клубе Proform состоятся отборочные соревнования и финал. Отборочные соревнования будут проходить по категориям, строго в пределах указанного времени для каждой категории.

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Финал пройдет по схеме, где каждой категории будет отпущено по 30 минут на подготовку.

Теги:
Карантин, Спортсмен, спорт, бодибилдеры, Узбекистан, Узбекистан



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