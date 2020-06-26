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Болельщики ФК Ливерпуль

"Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые за 30 лет

© Sputnik / Михаил Киреев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200626/14417652/Liverpul-stal-chempionom-Anglii-vpervye-za-30-let.html

Это девятнадцатая победа клуба в чемпионатах страны. По данному показателю он уступает только "Манчестер Юнайтед" (20).

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. ФК "Ливерпуль" благодаря поражению "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" впервые с сезона-1989/90 стал чемпионом Англии по футболу, пишет Спорт РИА Новости.

"Манчестер Сити" в четверг в рамках 31-го тура чемпионата Англии уступил на выезде "Челси" со счетом 1:2. 

"Ливерпуль" имеет в активе 86 очков, в то время как у идущего за ним "Манчестер Сити" — 63 балла. "Челси" с 54 баллами занимает четвертое место. Таким образом, за семь туров до конца чемпионата "Ливерпуль" стал победителем турнира.

Главный тренер клуба Юрген Клопп заявил, что эта победа — невероятное достижение.

"Я не ждал (чемпионства) 30 лет, я здесь четыре с половиной года, но это большое достижение, особенно с учетом трехмесячного перерыва, когда вообще никто не знал, сможем ли мы продолжать чемпионат", — сказал Клопп. Его цитирует Sky Sports.

Тренер также отметил, что тренировать эту команду для него — большая радость.

Теги:
Ливерпуль, спорт, Великобритания, Футбол



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