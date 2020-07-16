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Легионером узбекского футбола Уруновым заинтересовались лучшие клубы России

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200716/14549198/Legionerom-uzbekskogo-futbola-Urunovym-zainteresovalis-luchshie-kluby-Rossii.html

Отмечается, что полузащитник "Уфы" Остон Урунов может сменить команду в летнее трансферное окно. Вероятнее всего футболист продолжит свою карьеру в "Спартаке", считают эксперты.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Узбекистанец Остон Урунов является одним из самых многообещающих футболистов не только национальной сборной, но и российского клуба "Уфа", за который играет с февраля этого года.

ФК Уфа заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана
Ассоциация футбола Узбекистана
Новобранец ФК "Уфа" Остон Урунов сорвал аплодисменты коллег по команде — видео

Как оказалось, спортсменом давно интересуются и другие знаменитые ФК России. Это и московский "Спартак", и "Локомотив", и питерский "Зенит", пишет Sport24.

Отмечается, что в борьбу за узбекского легионера также может включиться ФК "Краснодар", поскольку именно там Урунов долго стажировался.

Об интересе московского "Спартака" к Урунову ранее заявил футбольный агент Александр Маньяков. По его словам, узбекский полузащитник — один из футболистов "Уфы", который заслуживают внимания не только "Спартака", но и других клубов Премьер-лиги.

К слову, больше всего шансов получить перспективного игрока именно у "Спартака", считают эксперты.

Напомним, что ФК "Уфа" заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана в феврале. Источники сообщали, что Урунову предложили контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 150 тысяч долларов. 

Теги:
Узбекистан, Футбол, спорт



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