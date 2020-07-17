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Исроил Мадримов проведёт бой на знаменитой арене Мэдиссон Сквер Гарден

Следующий поединок Исроила Мадримова состоится в Нью-Йорке

НОК Узбекистана
Спорт
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Точная дата боя и имя соперника, который выйдет на ринг против узбекского боксера, пока не разглашаются.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Победитель Азиатских игр и чемпионата Азии по боксу Исроил Мадримов скоро проведет свой следующий бой в США, сообщают в Министерстве спорта.

Накануне узбекский боксер вылетел чартерным рейсом в Соединенные Штаты. Его следующая битва, предположительно, состоится в Нью-Йорке.

Точная дата боя и имя соперника, который выйдет на ринг против чемпиона Азии, пока не разглашаются. Информация скоро будет доступна для СМИ.

Исроил Мадримов
НОК Узбекистана
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Отметим, что с февраля этого года боксер находился в Узбекистане и тренировался со сборной республики.

Для справки: Исроил Мадримов является сотрудником органов внутренних дел и имеет звание лейтенанта.

Напомним, в октябре прошлого года Исроил Мадримов провел бой в "Мэдисон-сквер-гарден" в США. Его соперником был мексиканец Алехандро Баррера. Узбекский боксер одержал победу в поединке техническим нокаутом и защитил свой пояс чемпиона WBA InterContinental.

Теги:
США, Узбекистан, узбекистанец, боксер, Бокс, спорт



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