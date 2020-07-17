Подготовка к чемпионату Азии U-19 проходит в онлайн-формате

По запросу инспекторов АФК готовится видеоинструкция по стадионам "Бунедкор", "Локомотив", "Навбахор" и АГМК.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Подготовительные работы по организации чемпионата Азии U-19 идут в режиме онлайн, сообщают в Министерстве спорта.

Как известно, с 14 по 31 октября в Узбекистане состоится чемпионат Азии U-19. Однако из-за пандемии коронавируса комиссия АФК (Азиатская конфедерация футбола) и Организационный комитет вынуждены осуществлять свою работу удаленно. В связи с этим осмотр стадионов, резервных площадок и других объектов, где будут проходить соревнования, проводится в формате онлайн-трансляции.

В настоящее время по запросу инспекторов АФК готовится видеоинструкция по стадионам "Бунедкор", "Локомотив", "Навбахор" и АГМК.

Помимо этого, эксперты Футбольной ассоциации Узбекистана общаются в режиме онлайн с представителями АФК и получают рекомендации о том, что еще необходимо сделать.

Напомним: в штаб-квартире Азиатской конфедерации футбола состоялась жеребьевка чемпионата Азии по футболу среди юношей до 19 лет.

Молодежная сборная Узбекистана сыграет в группе "А" с командами Ирана, Индонезии и Камбоджи.