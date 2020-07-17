На данный момент в нем приняли участие 200 любителей бега со всего мира. На сайте проекта зарегистрировались и передали средства на благотворительность участники со всего мира.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Узбекистане проходит благотворительный онлайн-забег, сообщает пресс-служба.

На данный момент в нем приняли участие 200 любителей бега со всего мира. На сайте проекта зарегистрировались и передали средства на благотворительность участники из Боготы (Колумбия), Дубая (ОАЭ), Сета (Франция) и других городов мира. Все собранные средства будут переданы в интернат в Ташкенте, работающий с детьми с РАС (расстройство аутического спектра).

Пресс-служба В Узбекистане проходит благотворительный онлайн-забег

Сейчас миллионы людей вынуждены находиться дома, и каждый житель Узбекистана смог на собственном опыте понять, что значит ограниченность в передвижениях. Карантин скоро закончится, и все смогут вновь начать нормальную жизнь. Но для тысяч людей с инвалидностью и с особенностями здоровья по всей стране режим вынужденной, а не добровольной, самоизоляции давно стал нормой.

"Наша цель – напомнить всем, что эту ситуацию можно и нужно исправить", - говорится в сообщении.

Регистрация на благотворительный онлайн-забег продолжится до 31 августа.