ФК "Локомотив" согласовал трансфер узбекского полузащитника Жалолиддинова

По данным некоторых источников, сумма трансфера игрока в московский клуб составит 350 тысяч евро.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Российский футбольный клуб "Локомотив" договорился о трансфере полузащитника из Узбекистана Жасура Жалолиддинова.

Об этом сообщил агент спортсмена Юрий Белоус в беседе со Sports.ru.

По его словам, Жалолиддинов — самый талантливый футболист своего возраста (ему сейчас 18 лет), он входит в пятерку лучших футболистов Азии. Сейчас спортсмен играет за команду "Бунедкор".

"По экспертной оценке The Guardian он входит в список 60 лучшихфутболистов в мире в своем возрасте. Это очень хороший футболист. Шикарный", — добавил агент игрока.

На вопрос журналиста о том, в каком составе "Локомотива" будет играть Жалолиддинов, резервной команде или основной, Белоус ответил, что его подопечный будет посильнее Жоау Мариу (португальский полузащитник ФК "Интернационале", играет на правах аренды за ФК "Локомотив". — Sputnik).

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"Я уверен, что этот футболист будет определять в ближайшие несколько лет игру "Локомотива", — заключил Белоус.

Ранее отмечалось, что сумма трансфера Жалолиддинова в московский клуб составит 350 тысяч евро.