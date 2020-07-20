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Чемпионат Узбекистана по футболу приостановлен из-за COVID-19

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200720/14586984/Chempionat-Uzbekistana-po-futbolu-priostanovlen-iz-za-COVID-19.html

Профессиональная футбольная лига Узбекистана приняла решение о приостановке матчей чемпионата Узбекистана до 28 июля. Первенство продолжится с 10-го тура.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Как мы уже сообщали, коронавирус был обнаружен у игроков ФК "Бунедкор", "Сурхан" и "Пахтакор", стало известно и о положительных результатах тестирования на наличие инфекции у членов сборной Узбекистана до 16 лет, сообщает Telegram канал UzPFL.

© Sputnik / Виталий Аньков
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Учитывая ситуацию, Профессиональная футбольная лига Узбекистана приняла решение приостановить матчи чемпионата Узбекистана до 28 июля. Первенство продолжится с 10-го тура. Последующие возможные изменения в календаре будут рассматриваться отдельно. Все матчи 10-го тура будут начинаться в 19:00.

До тех пор все клубы в Суперлиге будут ориентироваться на здоровье игроков. Все участники клубов сдадут тесты на коронавирус в партнерстве с частными клиниками. В этом случае УзПФЛ должна убедиться, что все зарегистрированные им игроки и тренеры прошли тестирование. 

Клубы, которые не дадут полный отчет по результатам тестирования на COVID-19, не будут допущены к соревнованиям.

Игроки, получившие отрицательный результат на COVID-19, будут размещены на базе своих клубов. Они будут посещать тренировки и участвовать в играх из своих баз до тех пор, пока режим карантина не будет ослаблен. Это связано с тем, что их свободное передвижение по городу может поставить их здоровье под угрозу, и, следовательно, сорвать игры чемпионата.

Теги:
коронавирус, чемпионат, Футболист, Футбол



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