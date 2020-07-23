Уруновым интересуются "Динамо" и ЦСКА, но "Спартак" к подписанию ближе 

По словам футбольного агента, узбекский полузащитник - один из футболистов "Уфы", который заслуживают внимания не только "Спартака", но и других клубов Премьер-лиги.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Полузащитник "Уфы" Остон Урунов, 19-летний футболист из Узбекистана, в ближайшие дни может перейти в стан московского "Спартака".

Об интересе этой команды к Урунову ранее заявил футбольный агент Александр Маньяков. По его словам, узбекский полузащитник - один из футболистов "Уфы", который заслуживают внимания не только "Спартака", но и других клубов Премьер-лиги.

Позднее спортивный журналист Максим Алланазаров озвучил свой вариант суммы, которую придется заплатить "Спартаку" за восходящую звезду узбекского футбола.

"За Урунова – 2 миллиона и 50% с дальнейшей продажи. Если останется в "Спартаке" на 2 года, то еще 2 миллиона "Уфе", - заявил в Twitter Алланазаров.

В личном разговоре с агентством Sputnik Узбекистан журналист добавил, что на Урунова претендует не один "Спартак": заинтересованы в хавбеке также и ЦСКА с московским "Динамо". Правда, по словам Алланазарова, "Спартак" очень близок к подписанию.

По итогам июня полузащитник "Уфы" Остон Урунов признан болельщиками клуба лучшим футболистом башкирской команды. Узбекский футболист отыграл за "Уфу" все три матча после возобновления сезона, в которых уфимцы одержали одну победу и сыграли два раза вничью, и начинал каждую встречу в стартовом составе.