16:10 23 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск

Уруновым интересуются "Динамо" и ЦСКА, но "Спартак" к подписанию ближе 

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200723/14610522/Urunovym-interesuyutsya-Dinamo-i-TsSKA-no-Spartak-k-podpisaniyu-blizhe.html

По словам футбольного агента, узбекский полузащитник - один из футболистов "Уфы", который заслуживают внимания не только "Спартака", но и других клубов Премьер-лиги.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Полузащитник "Уфы" Остон Урунов, 19-летний футболист из Узбекистана, в ближайшие дни может перейти в стан московского "Спартака".

ФК Уфа заключил контракт с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана
Ассоциация футбола Узбекистана
Новобранец ФК "Уфа" Остон Урунов сорвал аплодисменты коллег по команде — видео

Об интересе этой команды к Урунову ранее заявил футбольный агент Александр Маньяков. По его словам, узбекский полузащитник - один из футболистов "Уфы", который заслуживают внимания не только "Спартака", но и других клубов Премьер-лиги.

Позднее спортивный журналист Максим Алланазаров озвучил свой вариант суммы, которую придется заплатить "Спартаку" за восходящую звезду узбекского футбола.

"За Урунова – 2 миллиона и 50% с дальнейшей продажи. Если останется в "Спартаке" на 2 года, то еще 2 миллиона "Уфе", - заявил в Twitter Алланазаров.

В личном разговоре с агентством Sputnik Узбекистан журналист добавил, что на Урунова претендует не один "Спартак": заинтересованы в хавбеке также и ЦСКА с московским "Динамо". Правда, по словам Алланазарова, "Спартак" очень близок к подписанию.

По итогам июня полузащитник "Уфы" Остон Урунов признан болельщиками клуба лучшим футболистом башкирской команды. Узбекский футболист отыграл за "Уфу" все три матча после возобновления сезона, в которых уфимцы одержали одну победу и сыграли два раза вничью, и начинал каждую встречу в стартовом составе.

Теги:
ФК "Спартак", Россия, Футболист, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сбежать от суеты: красоты Горного Алтая - фотолента
Пассажиров московского аэропорта Шереметьево начали тестировать на коронавирус
Пассажиры московского Шереметьево теперь могут сдать тест на COVID-19 — видео
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться