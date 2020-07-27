Нападающий "Хумо" Валуйский проведет сезон в "Донбассе"

ХК "Донбасс" — семикратный чемпион Украины, а в 2019-м дошел до полуфинала в борьбе за Континентальный кубок Международной федерации хоккея.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Левый нападающий ташкентского хоккейного клуба "Хумо" Семен Валуйский проведет следующий сезон в ХК "Донбасс".

Этот клуб является семикратным чемпионом Украины (2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.), а в 2019-м дошел до полуфинала в борьбе за Континентальный кубок Международной федерации хоккея.

Команда планирует доиграть плей-офф чемпионата Украины 2019-2020 годов, преждевременно завершенного из-за пандемии коронавируса, и начать новый сезон.

Валуйский будет играть под номером 19, как и в Ташкенте.

Напомним, "Хумо" был основан в конце 2018 года. Такое необычное название дали клубу в честь мифической птицы, которая считается в Узбекистане птицей счастья, мира и доброты.

В апреле "Хумо" из-за ситуации с COVID-19 решил пропустить следующий сезон в Высшей хоккейной лиге, поэтому члены команды на один год перебрались в другие клубы.