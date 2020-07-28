Чемпионат Узбекистана по футболу отложили до окончания карантина

Накануне Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) рекомендовала не проводить матчи в период действия жесткого карантинного режима.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Профессиональная футбольная лига Узбекистана (ПФЛ) приняла решение о возобновлении матчей чемпионата страны и возобновлении других турниров не раньше 15 августа — именно до этого числа в республике введены карантинные ограничения.

Сначала на неопределенный срок были перенесены Первая лига, чемпионат по футзалу и соревнования женской Высшей лиги.

Суперлига (Coca Cola Super League) и Про-лига (Pro League) продолжались, однако позднее были приостановлены как минимум до августа из-за выявления COVID-19 у некоторых футболистов команд ПФЛ.

Накануне Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) рекомендовала не проводить матчи в период действия жесткого карантина в стране.

Как отметили в организации, здоровье игроков стоит в приоритете.

"Вопрос о том, как будут выглядеть календарь и формат матчей, будет разъяснен позже", — следует из сообщения ПФЛ.

Отметим, что, по заявлению властей, жесткие карантинные ограничения оправдывают себя и уже показали положительный результат.

В частности, в последние дни COVID-19 в основном диагностируется у тех, кто был в контакте с зараженными и в карантинных центрах.

По данным Минздрава, с момента начала пандемии в Узбекистане было выявлено 21 506 случаев заболевания коронавирусом, скончались 122 гражданина, выздоровели — 11 674. Еще 9 710 человек сейчас находятся на лечении.