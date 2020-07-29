Высшая хоккейная лига оценила не спортивный результат или активность болельщиков, а работу маркетинговой службы узбекского клуба.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" признан прорывом года, сообщает пресс-служба.

"Высшая хоккейная лига оценила не спортивный результат или активность болельщиков, а работу маркетинговой службы узбекского клуба", - говорится в информации.

В целом же конкурс проходил в следующих номинациях:

- "Лучший социальный проект" - "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург;

- "Лучший проморолик" - "Молот-Прикамье", Пермь;

- "Лучшая организация работы с болельщиками в игровой день" - "Нефтяник", Альметьевск;

- "Лучшая программа по работе с болельщиками" - "Лада", Тольятти.

Каждый клуб представляет свою презентацию по выбранной номинации, где объясняет, почему именно он достоин победы. Победителей определяет специальная комиссия, состоящая из сотрудников и руководителей Лиги и Федерации хоккея России.

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Напомним, сегодня также стало известно о том, что Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020, в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф.