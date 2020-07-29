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Матч чемпионата Узбекистана по хоккею между командами Хумо и Бинокор

Хоккейный клуб "Хумо" признан прорывом года

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200729/14651197/Khokkeynyy-klub-Khumo-priznan-proryvom-goda.html

Высшая хоккейная лига оценила не спортивный результат или активность болельщиков, а работу маркетинговой службы узбекского клуба.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" признан прорывом года, сообщает пресс-служба.

"Высшая хоккейная лига оценила не спортивный результат или активность болельщиков, а работу маркетинговой службы узбекского клуба", - говорится в информации.

В целом же конкурс проходил в следующих номинациях:

- "Лучший социальный проект" - "Динамо Санкт-Петербург", Санкт-Петербург;

- "Лучший проморолик" - "Молот-Прикамье", Пермь;

- "Лучшая организация работы с болельщиками в игровой день" - "Нефтяник", Альметьевск;

- "Лучшая программа по работе с болельщиками" - "Лада", Тольятти.

Каждый клуб представляет свою презентацию по выбранной номинации, где объясняет, почему именно он достоин победы. Победителей определяет специальная комиссия, состоящая из сотрудников и руководителей Лиги и Федерации хоккея России.

​Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона - на каком месте "Хумо" >>

Напомним, сегодня также стало известно о том, что Высшая хоккейная лига подвела итоги сезона 2019/2020, в соответствии с результатами регулярного чемпионата и 1/8 плей-офф.

Теги:
хоккей, Спортсмен, спорт, Хоккейный клуб "Хумо", Узбекистан, Узбекистан



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