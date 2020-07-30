В Узбекистане состоялся онлайн-чемпионат по паратлетике

Результаты двенадцати спортсменов оказались лучшими в мировом рейтинге. Победители смогут поехать на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Накануне в Узбекистане прошел чемпионат по паралтетике. Об этом сообщили в Министерстве спорта.

Согласно данным, в финальном онлайн-турнире по толканию ядра приняли участие 19 спортсменов из регионов республики.

Отмечено, что с момента введения карантинных мер в стране, наравне со всеми спортсменами, тренироваться дома начали и паралимпийцы. Онлайн-соревнование стало для них особо важным событием для оценки их домашнего обучения.

Результаты 12 спортсменов из Узбекистана оказались лучшими в мировом рейтинге. Одержанная победа дает им право принять участие в летних Паралимпийских играх, которые должны пройти в Токио в 2021 году.

Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан Спортсмены из Узбекистана на онлайн-чемпионате по паратлетике

Кроме того, свой личный рекорд смогли обновить Нурхон Курбонова, Мухаммаджон Рехимов, Дилафруз Ахмадханова и Эльбек Султанов.

Паралимпийская ассоциация наградила спортсменов призами.

Напомним: в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год. Отложить проведение Олимпиады предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.