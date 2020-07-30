18:31 30 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Срочно:
В Узбекистане состоялся онлайн-чемпионат по паратлетике

В Узбекистане состоялся онлайн-чемпионат по паратлетике

Новости Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
3710
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200730/14662091/V-Uzbekistane-sostoyalsya-onlayn-chempionat-po-paratletike.html

Результаты двенадцати спортсменов оказались лучшими в мировом рейтинге. Победители смогут поехать на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Накануне в Узбекистане прошел чемпионат по паралтетике. Об этом сообщили в Министерстве спорта.

Согласно данным, в финальном онлайн-турнире по толканию ядра приняли участие 19 спортсменов из регионов республики.

Отмечено, что с момента введения карантинных мер в стране, наравне со всеми спортсменами, тренироваться дома начали и паралимпийцы. Онлайн-соревнование стало для них особо важным событием для оценки их домашнего обучения.

Результаты 12 спортсменов из Узбекистана оказались лучшими в мировом рейтинге. Одержанная победа дает им право принять участие в летних Паралимпийских играх, которые должны пройти в Токио в 2021 году.
Узбекские спортсмены на онлайн-чемпионате по паратлетике
Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан
Спортсмены из Узбекистана на онлайн-чемпионате по паратлетике

Кроме того, свой личный рекорд смогли обновить Нурхон Курбонова, Мухаммаджон Рехимов, Дилафруз Ахмадханова и Эльбек Султанов.

Паралимпийская ассоциация наградила спортсменов призами.  

Узбекистанец Бекжон Чеваров выиграл путевку на Паралимпийские игры
УзА
Узбекистанец Бекжон Чеваров выиграл путевку на Паралимпийские игры

Напомним: в связи с пандемией коронавируса COVID-19 Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на 2021 год. Отложить проведение Олимпиады предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров с президентом МОК Томасом Бахом. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Модель на первом модном показе дизайнерских масок в Сеуле
Маски как новый тренд: в Сеуле прошел необычный показ мод — фото
Своих не бросаем: как Россия помогает соседям бороться с пандемией — видео
Volkswagen Caddy: особенности и преимущества

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться