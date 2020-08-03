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Махмуд Мурадов

Боец Махмуд Мурадов раскрыл дату и место следующего поединка в UFC

Instagram / fanat_maxmud_murodov
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200803/14691525/Boets-Makhmud-Muradov-raskryl-datu-i-mesto-sleduyuschego-poedinka-v-UFC.html

В середине сентября спортсмен подписал контракт с UFC, став первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов назвал дату своего следующего поединка в UFC.

"Мой следующий бой состоится 17 октября против Krzysztof Jotko. Ин Ша Аллах, совсем скоро я порадую вас очередной победой! Всем вам большое спасибо за вашу поддержку", — написал спортсмен в своем Instagram.
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Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov)

На счету польского соперника 22 победы и 4 поражения за всю его профессиональную карьеру.

Напомним, что Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

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Свою карьеру в UFC спортсмен начал успешно: Мурадов провел свой дебютный поединок в Копенгагене против итальянца Алессио Ди Кирико и одержал уверенную победу.

Теги:
Махмуд Мурадов, поединок, спорт



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