Боец Махмуд Мурадов раскрыл дату и место следующего поединка в UFC

В середине сентября спортсмен подписал контракт с UFC, став первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов назвал дату своего следующего поединка в UFC.

"Мой следующий бой состоится 17 октября против Krzysztof Jotko. Ин Ша Аллах, совсем скоро я порадую вас очередной победой! Всем вам большое спасибо за вашу поддержку", — написал спортсмен в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Makhmud “Mach” Muradov (@makhmud_muradov) 1 Авг 2020 в 9:57 PDT

На счету польского соперника 22 победы и 4 поражения за всю его профессиональную карьеру.

Напомним, что Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.

Боец Махмуд Мурадов стал отцом и поделился фотографиями ребенка >>

Свою карьеру в UFC спортсмен начал успешно: Мурадов провел свой дебютный поединок в Копенгагене против итальянца Алессио Ди Кирико и одержал уверенную победу.