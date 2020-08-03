Боец Махмуд Мурадов раскрыл дату и место следующего поединка в UFC

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов назвал дату своего следующего поединка в UFC.
"Мой следующий бой состоится 17 октября против Krzysztof Jotko. Ин Ша Аллах, совсем скоро я порадую вас очередной победой! Всем вам большое спасибо за вашу поддержку", — написал спортсмен в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На счету польского соперника 22 победы и 4 поражения за всю его профессиональную карьеру.
Напомним, что Мурадов подписал контракт с UFC в середине прошлого сентября. Он стал первым узбекистанцем, включенным в этот всемирный клуб боев без правил.
Боец Махмуд Мурадов стал отцом и поделился фотографиями ребенка >>
Свою карьеру в UFC спортсмен начал успешно: Мурадов провел свой дебютный поединок в Копенгагене против итальянца Алессио Ди Кирико и одержал уверенную победу.