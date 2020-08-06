Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в "Спартаке"

Остон Урунов также отметил, что теперь у "красно-белых" появилось 35 миллионов болельщиков из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Накануне "Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним Остоном Уруновым — футболистом из Узбекистана. Полузащитник во время интервью футбольному клубу признался, что сбылась мечта его отца: теперь сын играет за московских "красно-белых".

"Спартак" — самая титулованная команда, народная. Раньше отец мечтал, чтобы я играл в "Спартаке". Шамиль Камилович Газизов привез меня из Узбекистана в "Уфу", дал шанс. Нужно это оправдать в "Спартаке". Сейчас у "Спартака" появилось 35 миллионов болельщиков из Узбекистана", - сказал Урунов.

Напомним, что на родине 19-летний футболист играл в двух командах — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности, он провел 55 матчей Суперлиги.

С весны этого года Урунов провел десять ярких матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека. По итогам июня болельщики клуба признали полузащитника лучшим футболистом башкирской команды.