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Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в Спартаке

Урунов признался, что сбылась мечта его отца об игре сына в "Спартаке"

© Sputnik / Виталий Тимкив
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200806/14716549/Urunov-priznalsya-chto-sbylas-mechta-ego-ottsa-ob-igre-syna-v-Spartake.html

Остон Урунов также отметил, что теперь у "красно-белых" появилось 35 миллионов болельщиков из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Накануне "Спартак" объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним Остоном Уруновым — футболистом из Узбекистана. Полузащитник во время интервью футбольному клубу признался, что сбылась мечта его отца: теперь сын играет за московских "красно-белых".

"Спартак" — самая титулованная команда, народная. Раньше отец мечтал, чтобы я играл в "Спартаке". Шамиль Камилович Газизов привез меня из Узбекистана в "Уфу", дал шанс. Нужно это оправдать в "Спартаке". Сейчас у "Спартака" появилось 35 миллионов болельщиков из Узбекистана", - сказал Урунов.

Напомним, что на родине 19-летний футболист играл в двух командах — "Навбахор" и "Локомотив". В общей сложности, он провел 55 матчей Суперлиги.

С весны этого года Урунов провел десять ярких матчей в РПЛ за "Уфу" на позиции атакующего хавбека. По итогам июня болельщики клуба признали полузащитника лучшим футболистом башкирской команды.

Теги:
чемпионат, Футболист, болельщики, Футбол, ФК "Спартак"



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