Вадим Абрамов: не знаю, выиграет ли Шомуродов от переезда в Европу

Большое количество узбекских футболистов в РПЛ – это плюс для сборной, потому что на их места придут другие игроки, у которых есть игровая практика, это нормально, считает главный тренер сборной Узбекистана по футболу.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов в интервью РИА Новости поделился мнением о положении нападающего Элдора Шомуродова в ФК "Ростов". По его словам, узбекский спортсмен является одним из лидеров российского клуба, а потому нет определенного ответа, выиграет ли игрок от переезда в европейский клуб.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 25-летний Шомуродов забил 11 голов в 28 матчах. "Ростов" занял пятое место и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы.

"Прогресс Элдора меня не удивил, я его хорошо знаю. В прошлом году он действительно вышел на свой уровень, но потом после паузы, связанной с коронавирусом, весь "Ростов" залихорадило, он перестал забивать, и клуб не смог попасть в Лигу чемпионов. Думаю, Шомуродов – определяющая фигура в "Ростове", один из лидеров, поэтому я даже не знаю, выиграет ли он или нет от перехода в европейский клуб. Сложно судить, у каждого своя судьба, у всех футболистов по-разному бывает", - поделился мнением тренер сборной Узбекистана.

Несомненным плюсом для национальной сборной Вадим Абрамов назвал большое количество узбекских футболистов в России.

"Наш рынок недооценен, у нас есть талантливые ребята, но все как-то скептически относились. Если сборная Узбекистана будет хорошо выступать на международной арене, то тогда и будет интерес к местным игрокам. Большое количество узбекских футболистов в РПЛ – это плюс для сборной, потому что на их места придут другие игроки, у которых есть игровая практика, это нормально", - отметил специалист.

Напомним, в апреле 2020 года стала известна стоимость десяти главных легионеров узбекского футбола. По данным сайта Transfermarkt, Элдор Шомуродов (ФК "Ростов") стоит на первом месте, его стоимость составляет 5,2 миллиона евро.

Шомуродов - лучший, а "Ростов" снова на первом месте - видео >>

А месяц назад бельгийский футбольный клуб "Гент" проявил интерес к спортсмену из Узбекистана. Стало известно, что ростовчане получили запрос на предмет трансфера 25-летнего Элдора Шомуродова в бельгийский клуб.

Напомним, узбекистанец перешел в "Ростов" из "Бунедкора" летом 2017 года за 300 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел за ростовчан 28 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Контракт форварда с желто-синими рассчитан до лета 2024 года.