Почему Шомуродов не забивает с февраля - ответ главного тренера ФК "Ростов"

Футболист из Узбекистана не забивал мячи в ворота соперника с 29 февраля - Валерий Карпин объяснил причины.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Пресс-служба футбольного клуба "Ростов" опубликовала интервью главного тренера Валерия Карпина накануне матча с "Зенитом".

По словам наставника сине-желтых, у команды нет предсезонного мандража, но есть предыгровой. Кроме того тренер заявил, что доволен результатов прошлого матча своих подопечных, однако, сегодня перед футболистами другой соперник, другой уровень игроков и игры.

Карпин объяснил, почему Элдор Шомуродов не забивает мячи в ворота соперника с 29 февраля. По его словам, причин много.

"У меня есть понимание почему это происходит. Причин много: "карантинный футбол", форма. Игру с "Тамбовом" он провел великолепно," - отметил наставник ростовчан.

Напомним, нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года, сообщает Международная федерация истории и статистики футбола (IFFHS).

Несмотря на то, что в составе клуба игрок не забивал в рамках международных турниров, за сборную ему удалось отличиться 13 раз.