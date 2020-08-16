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Валерий Карпин

Почему Шомуродов не забивает с февраля - ответ главного тренера ФК "Ростов"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200816/14783225/Pochemu-Shomurodov-ne-zabivaet-s-fevralya---otvet-glavnogo-trenera-FK-Rostov.html

Футболист из Узбекистана не забивал мячи в ворота соперника с 29 февраля - Валерий Карпин объяснил причины.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Пресс-служба футбольного клуба "Ростов" опубликовала интервью главного тренера Валерия Карпина накануне матча с "Зенитом".

Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2019 году
© Ассоциация футбола Узбекистана.
Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2019 году

По словам наставника сине-желтых, у команды нет предсезонного мандража, но есть предыгровой. Кроме того тренер заявил, что доволен результатов прошлого матча своих подопечных, однако, сегодня перед футболистами другой соперник, другой уровень игроков и игры.

Карпин объяснил, почему Элдор Шомуродов не забивает мячи в ворота соперника с 29 февраля. По его словам, причин много.

"У меня есть понимание почему это происходит. Причин много: "карантинный футбол", форма. Игру с "Тамбовом" он провел великолепно," - отметил наставник ростовчан.

Напомним, нападающий российского клуба "Ростов" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов занял 11-е место в списке лучших бомбардиров 2019 года, сообщает Международная федерация истории и статистики футбола (IFFHS).

Несмотря на то, что в составе клуба игрок не забивал в рамках международных турниров, за сборную ему удалось отличиться 13 раз.

Теги:
Эльдор Шомуродов, Ростов, Футбол, спорт



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