В Ташкенте открылся современный стрелковый клуб

В Узбекистане спортивной стрельбой занимаются около 3,7 тысяч юношей и девушек. В настоящее время 136 тренеров обучают их своим секретам.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В спорткомплексе Минобороны открылась тренировочная база по стрельбе, сообщают в Минспорта.

В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны Баходир Курбанов, первый замминистра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, представители Федерации стрельбы Узбекистана и ветераны спорта.

Пресс-служба Министерства спорта Равшан Ирматов на открытии стрелковой тренировочной базы

В ходе встречи Р. Ирматов подчеркнул, что любому спортсмену прежде всего необходимы: достойная инфраструктура, современный спортинвентарь, а также квалифицированные тренеры. Он отметил, что развитие стрелкового спорта скоро даст свои плоды. Министерством физической культуры и спорта будет в этом оказана посильная помощь.

В пресс-службе Минспорта отмечают, что сейчас в стране регулярно занимаются спортивной стрельбой почти 3,7 тысяч юношей и девушек, среди которых около 800 женщин. В настоящее время 136 тренеров обучают их своим секретам. Кроме того, в состав сборной республики входят 48 спортсменов-стрелков, 10 из которых являются сотрудниками спорткомплекса Минобороны.

В конце мероприятия специалисты, внесшие достойный вклад в развитие спорта республики, были награждены Министерством обороны.