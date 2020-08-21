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В Ташкенте открылся современный стрелковый клуб

Пресс-служба Министерства спорта
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200821/14819697/V-Tashkente-otkrylas-sovremennaya-trenirovochnaya-baza-po-strelbe.html

В Узбекистане спортивной стрельбой занимаются около 3,7 тысяч юношей и девушек. В настоящее время 136 тренеров обучают их своим секретам.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. В спорткомплексе Минобороны открылась тренировочная база по стрельбе, сообщают в Минспорта.

В торжественном мероприятии приняли участие министр обороны Баходир Курбанов, первый замминистра физической культуры и спорта Равшан Ирматов, представители Федерации стрельбы Узбекистана и ветераны спорта.

Пресс-служба Министерства спорта
Равшан Ирматов на открытии стрелковой тренировочной базы
В ходе встречи Р. Ирматов подчеркнул, что любому спортсмену прежде всего необходимы: достойная инфраструктура, современный спортинвентарь, а также квалифицированные тренеры. Он отметил, что развитие стрелкового спорта скоро даст свои плоды. Министерством физической культуры и спорта будет в этом оказана посильная помощь.
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В пресс-службе Минспорта отмечают, что сейчас в стране регулярно занимаются спортивной стрельбой почти 3,7 тысяч юношей и девушек, среди которых около 800 женщин. В настоящее время 136 тренеров обучают их своим секретам. Кроме того, в состав сборной республики входят 48 спортсменов-стрелков, 10 из которых являются сотрудниками спорткомплекса Минобороны.

В конце мероприятия специалисты, внесшие достойный вклад в развитие спорта республики, были награждены Министерством обороны.

 

 

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, министерство спорта, Спортсмен, стрелковое оружие, Ташкент



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