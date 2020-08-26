Уход Месси из "Барселоны": кто заинтересовался футболистом

По словам источника издания, сейчас кандидатуру футболиста рассматривают "Интер" и "Манчестер Сити".

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Форвард "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть клуб после 16 лет игры, сообщает ESPN.

"Барселона" получила официальное уведомление от футболиста о желании покинуть каталонский клуб", - говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси выразил недовольство новому главному тренеру "Барселоны" Рональду Куману ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Другие СМИ пишут, что он решил покинуть клуб после того, как Куман заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

По словам источника издания, сейчас кандидатуру футболиста рассматривают "Интер" и "Манчестер Сити".

Напомним, 33-летний форвард является воспитанником "Барселоны", за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.

Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.