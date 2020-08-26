18:11 26 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Футбол. ЧМ-2018. Матч Аргентина - Исландия

Уход Месси из "Барселоны": кто заинтересовался футболистом

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
Получить короткую ссылку
18610
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200826/14843077/Ukhod-Messi-iz-Barselony-kto-zainteresovalsya-futbolistom.html

По словам источника издания, сейчас кандидатуру футболиста рассматривают "Интер" и "Манчестер Сити".

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Форвард "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть клуб после 16 лет игры, сообщает ESPN.

"Барселона" получила официальное уведомление от футболиста о желании покинуть каталонский клуб", - говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси выразил недовольство новому главному тренеру "Барселоны" Рональду Куману ситуацией в клубе после поражения со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Другие СМИ пишут, что он решил покинуть клуб после того, как Куман заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

По словам источника издания, сейчас кандидатуру футболиста рассматривают "Интер" и "Манчестер Сити".

Матч Атлетико — Барселона, 1 декабря 2019
YouTube / Football Goals
"Атлетико" – "Барселона": победный гол Месси и лучшие моменты игры – в видео

Напомним, 33-летний форвард является воспитанником "Барселоны", за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор он провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро. 

Также в его договоре присутствует пункт о возможности расторжения, однако действует он до июня каждого года.

Теги:
Спортсмен, спорт, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Лионель Месси



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Непрепревзойденный Джеймс Бонд: Шон Коннери отметил юбилей
Индивидуальная гонка вторых экипажей на танковом биатлоне АрМИ
Вторая гонка танкового биатлона на "АрМИ-2020"
Новый курорт на побережье Тудакуля
Солнце, воздух, вода и 33 развлечения: каким будет новый курорт на Тудакуле

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться