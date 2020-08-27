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Велогонщики

В Узбекистане начнут проводить ежегодные осенние велосоревнования

© Flickr / E. Dronkert
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200827/14852986/V-Uzbekistane-nachnut-provodit-ezhegodnye-osennie-velosorevnovaniya.html

Министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев заявил, что их ведомство окажет спортсменам помощь в приобретении новых велосипедов и дополнительной техники.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Министерство физической культуры и спорта, Федерация велосипедного спорта и Агентство по делам молодежи подписали меморандум о проведении ежегодных велосоревнований Youth tour в сентябре-октябре. Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Координатор велосообщества Узбекистана Искандар Ахмедов
Фото из личного архива Искандара Ахмедова
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Организаторы мероприятия надеются, что данное событие поможет поднять велосипедный спорт на новый уровень и повысить его популярность в Узбекистане.

В ходе встречи министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев заявил, что ведомство продолжит укрепление материально-технической базы Федерации велоспорта и окажет спортсменам помощь в приобретении новых велосипедов и дополнительной техники.

"Велоспорт — такой вид спорта, который пропагандирует чистоту и спортивный туризм, при этом используется экологически чистый транспорт. Также велоспорт очень полезен для здоровья человека. В своей основной служебной деятельности, когда мы говорим о строительстве дорог на встречах с хокимами, мы обсуждаем, конечно же, возможность создания специальных полос для велосипедистов", — отметила председатель Сената Олий Мажлиса, глава Федерации велоспорта Танзила Нарбаева.
Экстремальная езда на велосипеде
Фото предоставлено Велосообществом Узбекистана
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Напомним: весной 2018 года в столице был организован уникальный велопробег по маршруту Ташкент — Шымкент, приуроченный ко Дню открытия Года Узбекистана в Казахстане. В акции приняли участие около 200 велосипедистов.

Кроме того, в июне прошлого года в Джизаке стартовал чемпионат республики по велоспорту. В соревнованиях приняли участие около двухсот спортсменов из разных регионов республики. Маршрут был проложен от Джизака до Заамина. Для спортсменов эти гонки стали очередным этапом в подготовке к соревнованиям, дающим лицензионные очки для участия в Олимпийских играх. 

Теги:
мем, Узбекистан, Федерация велоспорта Узбекистана, велоспорт, спорт



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