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Эхсони Панджшанбе

Таджикский футболист Эхсони Панджшанбе перешел в узбекский клуб

Пресс-служба Федерации футбола Таджикистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Полузащитник национальной сборной Таджикистана продолжит карьеру в ФК "Навбахор" из Намангана.

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Лучший футболист Таджикистана 2018 года Эхсони Панчшанбе продолжит карьеру в наманганском "Навбахоре", следует из сообщения пресс-службы ФК "Истиклол".

"В адрес футбольного клуба "Истиклол" поступило предложение от ФК "Навбахор" о приобретении полузащитника нашего клуба Эхсони Панчшанбе. Руководство чемпиона страны <...> согласилось на этот переход", — говорится в публикации.

После оформления необходимых документов Панчшанбе подписал с узбекским клубом контракт, рассчитанный до конца 2022 года.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Навбахор" по итогам первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана. Футболист присоединится к новому клубу после товарищеского матча между сборными двух республик, который состоится 3 сентября в Ташкенте.

Эхсони Панчшанбе 21 год. Он начал свою карьеру в составе "Истиклола" со второй половины сезона 2016 года и за этот период вместе с командой несколько раз стал чемпионом Таджикистана, обладателем Кубка страны и Суперкубка республики, а также был финалистом Кубка АФК-2017.

Теги:
спорт, футбол, Узбекистан, Таджикистан



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