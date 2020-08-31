Таджикский футболист Эхсони Панджшанбе перешел в узбекский клуб

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Лучший футболист Таджикистана 2018 года Эхсони Панчшанбе продолжит карьеру в наманганском "Навбахоре", следует из сообщения пресс-службы ФК "Истиклол".

"В адрес футбольного клуба "Истиклол" поступило предложение от ФК "Навбахор" о приобретении полузащитника нашего клуба Эхсони Панчшанбе. Руководство чемпиона страны <...> согласилось на этот переход", — говорится в публикации.

После оформления необходимых документов Панчшанбе подписал с узбекским клубом контракт, рассчитанный до конца 2022 года.

"Навбахор" по итогам первого круга занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана. Футболист присоединится к новому клубу после товарищеского матча между сборными двух республик, который состоится 3 сентября в Ташкенте.

Эхсони Панчшанбе 21 год. Он начал свою карьеру в составе "Истиклола" со второй половины сезона 2016 года и за этот период вместе с командой несколько раз стал чемпионом Таджикистана, обладателем Кубка страны и Суперкубка республики, а также был финалистом Кубка АФК-2017.