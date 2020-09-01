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Сборная Узбекистана проводит сбор перед товарищеским матчем с Таджикистаном

Сборная Узбекистана проводит сбор перед товарищеским матчем с Таджикистаном

Пресс-служба
Спорт
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Напомним: товарищеский матч с Таджикистаном пройдет 3 сентября на стадионе "Локомотив" и начнется в 19.00.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Национальная сборная Узбекистана проводит сбор перед товарищеским матчем с Таджикистаном, сообщает пресс-служба.

"Игроки узбекской национальной сборной приступили к тренировочному процессу на поле академии "Бунёдкор", - говорится в информации.

В первую очередь основной упор делался на восстановительные упражнения. После этого тренировки продолжились в полную силу, сосредоточившись на работе с мячом.

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Напомним, товарищеский матч с Таджикистаном пройдет 3 сентября на стадионе "Локомотив" и начнется в 19.00.

Теги:
игра, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан, Спортсмен, спорт, Футболист, футбол, Футбол



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