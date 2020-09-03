Универсиада-2021 перенесена — о датах сообщат до октября

Генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд заявил, что новые сроки проведения спортивных соревнований будут согласованы в ближайшие два месяца.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Международная федерация университетского спорта (FISU) объявила, что зимняя Универсиада, запланированная на период с 21 по 31 января 2021 года в Люцерне (Швейцария), не состоится из-за пандемии коронавируса.

Генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд заявил, что новая дата проведения спортивных соревнований будет согласована в ближайшие два месяца.

По словам руководителя организации, после нескольких встреч с властями Швейцарии и различных кантонов, принимающих участие в проведении Универсиады-2021, было принято общее решение не проводить данное мероприятие в январе следующего года.

"Кроме спортивных соревнований, взаимодействие между делегациями чрезвычайно важно для нас, как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также меры предосторожности сделали бы это невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственное правильное решение в текущей ситуации", - прокомментировал глава FISU Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации.

Согласно официальным данным, Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге.