Первые Игры стран СНГ снова перенесли — они пройдут в 2021 году

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Первые спортивные Игры стран СНГ было решено перенести на следующий год, сообщает пресс-служба Исполкома государств Содружества.

"Руководством страны было принято решение, что данное мероприятие будет перенесено на 2021 год. То есть мы его не меняем, мы его переносим", — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Сейчас, по его словам, идет согласование дат проведения состязаний с учетом того, что на 2021 год также запланированы Олимпийские игры.

"Мы проведем мероприятие либо до Олимпийских игр, либо сразу после. Скорее всего, это будет летний период: либо конец августа, либо начало июля. Мы сейчас в дискуссии с федерациями, с Министерством спорта России", — добавил Леонов.

Как ожидается, участие в Играх стран СНГ примут спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет.

Медали будут разыграны в соревнованиях по 21 виду спорта: армрестлинг, бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба на поясах и борьба кураш, водное поло, пляжный волейбол, вольная и греко-римская борьба, гиревой спорт, дзюдо, каратэ, мас-рестлинг, настольный теннис, плавание, самбо, тайский бокс, танцевальный спорт, фехтование, футзал, художественная гимнастика и шахматы.

Местом проведения спортивных состязаний станет город Казань.