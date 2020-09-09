Одил Ахмедов покидает китайский клуб "Шанхай СИПГ"

Капитан сборной Узбекистана пока не раскрыл причину своего ухода, однако есть слухи, что Ахмедов перейдет в другой клуб китайской Суперлиги.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Узбекский футболист Одил Ахмедов после трех лет пребывания в "Шанхай СИПГ" покинул его, сообщает Tribuna.uz.

Капитан сборной Узбекистана пока не раскрыл причину своего ухода, однако есть слухи, что Ахмедов перейдет в другой клуб китайской Суперлиги под названием "Тяньцзинь Теда".

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Напомним, что уже в последнем туре чемпионата узбекистанец не появился на поле в составе "Шанхай СИПГ". В результате его клубу пришлось столкнуться с первым поражением в сезоне.

Одил Ахмедов в 2017 году стал игроком "Шанхай СИПГ". Спортсмен переходил из Краснодара в китайский клуб за 7 миллионов евро.