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Одил Ахмедов покидает китайский клуб "Шанхай СИПГ"

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200909/14939225/Odil-Akhmedov-pokidaet-kitayskiy-klub-Shankhay-SIPG.html

Капитан сборной Узбекистана пока не раскрыл причину своего ухода, однако есть слухи, что Ахмедов перейдет в другой клуб китайской Суперлиги.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Узбекский футболист Одил Ахмедов после трех лет пребывания в "Шанхай СИПГ" покинул его, сообщает Tribuna.uz.

Капитан сборной Узбекистана пока не раскрыл причину своего ухода, однако есть слухи, что Ахмедов перейдет в другой клуб китайской Суперлиги под названием "Тяньцзинь Теда".

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Напомним, что уже в последнем туре чемпионата узбекистанец не появился на поле в составе "Шанхай СИПГ". В результате его клубу пришлось столкнуться с первым поражением в сезоне. 

Одил Ахмедов в 2017 году стал игроком "Шанхай СИПГ". Спортсмен переходил из Краснодара в китайский клуб за 7 миллионов евро.

Теги:
Одил Ахмедов, Китай, Китай, узбекистанец, Футболист, футбол, Футбол, Спортсмен, спорт



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