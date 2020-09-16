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Президент США назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

© REUTERS / Jonathan Ernst
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200916/14988765/Prezident-SShA-nazval-Khabiba-Nurmagomedova-luchshim-boytsom-v-mire.html

Трамп обещал посмотреть бой Хабиба с Джастином Гэтжи 24 октября, несмотря на острую нехватку времени из-за напряженной предвыборной кампании.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп признался, что считает чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова первым номером сводного рейтинга вне зависимости от весовых категорий, передают спортивные СМИ.

© Sputnik / Нина Зотина
С кем проведет свой последний бой в карьере Хабиб Нурмагомедов

Для справки: в официальном рейтинге UFC Нурмагомедов располагается на второй строчке, уступая бывшему чемпиону промоушена в полутяжелом весе Джону Джонсу.

По словам Трампа, он обязательно посмотрит бой Хабиба с Джастином Гэтжи 24 октября, несмотря на острую нехватку времени из-за напряженной предвыборной кампании.

"У Гэтжи будет грандиозный поединок против первого номера рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Джастин уже сказал, что нокаутирует Нурмагомедова. Этот бой пройдет незадолго до президентских выборов в США, но мы посмотрим его. Я точно посмотрю его. Думаю, это будет невероятный поединок," — приводит его слова RT.

Ранее Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его подготовка к титульному поединку с американцем Джастином Гэтжи набирает обороты, в этом бою он намерен следовать своей традиционной тактике.

По его словам, сейчас своей форме он бы не поставил "пятерку", а всего лишь "4-", но он заверил, что последние дни перед боем это будет "4+", либо "5-".

Теги:
Дональд Трамп, Хабиб Нурмагомедов, спорт



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