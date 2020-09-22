Узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров ушел в политику

Главные темы

Скончался заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов Ему был 51 год. Информацию о смерти известного телеведущего подтвердили в Минкульте республики. По неофициальным данным, Каюмов страдал от сердечно-сосудистого заболевания. 3626

Узбекистан увеличил объем экспортной продукции в Таджикистан Доля экспорта составила свыше $255 млн, что на $65,1 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года. 2