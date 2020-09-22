Узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров ушел в политику

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров начнет работу в политике, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.
"Спортсмен назначен на должность советника главы областного кенгаша партии по вопросам молодежи", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Фазлиддин будет совмещать спорт с работой в партии.
Боксер Гаибназаров отправил в нокаут соперника из Доминиканы >>
Напомним, что Гаибназаров является чемпионом олимпиады Рио-2016. На сегодняшний день Фазлиддин ведет профессиональную карьеру.