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Боксер Фазлиддин Гаибназаров

Узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров ушел в политику

Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20200922/15026169/Uzbekskiy-bokser-Fazliddin-Gaibnazarov-ushel-v-politiku.html

По информации пресс-службы, Фазлиддин Гаибназаров является чемпионом олимпиады Рио-2016. Он будет совмещать спорт с работой в партии.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров начнет работу в политике, сообщает пресс-служба УзЛиДеП.

"Спортсмен назначен на должность советника главы областного кенгаша партии по вопросам молодежи", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Фазлиддин будет совмещать спорт с работой в партии.

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Напомним, что Гаибназаров является чемпионом олимпиады Рио-2016. На сегодняшний день Фазлиддин ведет профессиональную карьеру.

Теги:
УзЛиДеП, политика, Политик, боец, Спортсмен, спорт, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан



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