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"Пахтакор" вышел в полуфинал Лиги чемпионов АФК после 10-летнего перерыва

Пресс-служба Минспорта
Спорт
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В последнем туре группового этапа узбекистанская команда обошла иранцев со счетом 1:0. Решающий гол забил Джалолиддин Машарипов.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Накануне состоялся матч Лиги чемпионов АФК, в рамках которого команда "Пахтакор" сыграла с иранским "Шахр Ходро". В последнем туре группового этапа наши соотечественники выиграли со счетом 1:0, сообщают в Минспорта. 

Единственный решающий гол забил Джалолиддин Машарипов. Таким образом, "Пахтакора" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов после 1-летнего перерыва.

Теперь узбекистанская команда, занявшая первое место в группе "B", сразится в полуфинале с иранским клубом "Истиклол", расположившимся на втором месте в группе "А". Известно, что полуфинальная игра состоится 26 сентября.

Напомним: на днях в Ташкентском футбольном клубе сообщили, что главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе заразился коронавирусом.




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