Определился соперник "Пахтакора" в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 сентября Общее количество тех, кто сумел побороть недуг, достигло 52 324 человек — это 94% от общего числа выявленных случаев. 166

В Индии откроется первый зарубежный филиал вуза Узбекистана Согласно договоренности, первые два года профессорско-преподавательский состав из Узбекистана будет обучать студентов в Индии, а последующие три года обучение продолжится в Бухаре. 10