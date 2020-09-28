Определился соперник "Пахтакора" в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов АФК, сообщили в пресс-службе Азиатской конфедерации..
В четвертьфинале ташкентский клуб сыграет против иранского "Персеполиса". Матч состоится 30 сентября.
В параллельной группе на поле встретятся саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" и футболисты из Египта "Аль-Ахли".
Напомним, накануне столичный клуб "Пахтакор" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, победив на этапе плэй-офф иранский "Эстеглял".
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ташкентских футболистов.