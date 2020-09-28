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Игроки “Пахтакор”

Определился соперник "Пахтакора" в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии

Пресс-служба ФК “Пахтакор”
Спорт
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За выход в полуфинал ташкентский клуб сразится против иранского "Персеполиса". Матч состоится 30 сентября.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов АФК, сообщили в пресс-службе Азиатской конфедерации..

В четвертьфинале ташкентский клуб сыграет против иранского "Персеполиса". Матч состоится 30 сентября. 

В параллельной группе на поле встретятся саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" и футболисты из Египта "Аль-Ахли".

Напомним, накануне столичный клуб "Пахтакор" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК, победив на этапе плэй-офф иранский "Эстеглял".

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу ташкентских футболистов.

Теги:
Узбекистан, Пахтакор, Лига чемпионов Азии, Футбол, спорт



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