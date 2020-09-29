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Шомуродова могут продать в Италию за 8 млн евро

© Sputnik / Александр Гальперин
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Узбекистанский футболист близок к переходу в итальянский клуб "Дженоа". Переговоры находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что сумма сделки составит около €8 млн.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем твиттере, 25-летний футболист близок к переходу в "Дженоа". Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. Ожидается, что сумма сделки составит около €8 млн.

Напомним, в июне 2020 года немецкий портал Transfermarkt, который специализируется на оценочной стоимости футболистов,  опубликовал новые данные о стоимости самых дорогих игроков Центральной Азии.

Валерий Карпин
© Sputnik /
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Самым дорогим футболистом узбекской сборной стал нападающий ташкентского "Пахтакора" Игорь Сергеев — 1,3 миллиона евро.

Две главные звезды узбекского футбола — Элдор Шомуродов (российский клуб "Ростов") и Одил Ахмедов (полузащитник китайского клуба "Шанхай СИПГ") были оценены в 5,2 миллиона евро и 2 миллиона евро соответственно.

Теги:
Эльдор Шомуродов, Италия, Футбол, спорт



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